Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
EXPERTENTIPP: Louis Göhring // 1. FC Sonneberg 2004
Für den 1. FC Sonneberg 2004 steht im Kalenderjahr noch kein Sieg auf der Habenseite. Das soll sich am 18. Spieltag ändern...
Torjäger Louis Göhring wartet nunmehr zwei Spiele auf ein Tor - die längste Periode in dieser Saison. Der 27-Jährige will in Ifta den Bock umstoßen und sicher auch ein oder gerne zwei Treffer beisteuern...
Dabei tippt Louis wie im Hinspiel auf einen 2:0-Erfolg für seine Mannschaft: "Wir haben aus den letzten Spielen unsere Lehren gezogen. In Ifta wollen wir von der ersten Minute an hellwach sein, als Mannschaft auftreten und endlich wieder den absoluten Willen auf den Platz bringen. Auch wenn es die längste Auswärtsfahrt der Saison ist, können genau solche Spiele eine Mannschaft noch enger zusammenschweißen. Wenn wir unsere Qualität abrufen, den Kampf annehmen und bis zum Schluss konzentriert bleiben, bin ich überzeugt, dass wir in Ifta unseren ersten Sieg im Jahr 2026 einfahren können."
Weiterhin sagt Louis fünf Heimsiege und noch zwei Auswärtserfolge voraus. Auf ein "Quoten-Unentschieden" verzichtet der zweitbeste Torjäger der Landesklasse 3 (schon 17 Treffer).