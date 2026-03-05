 2026-03-05T07:49:35.839Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Louis Göhring // 1. FC Sonneberg 2004

Für den 1. FC Sonneberg 2004 steht im Kalenderjahr noch kein Sieg auf der Habenseite. Das soll sich am 18. Spieltag ändern...

von André Hofmann · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Elias Reimpell

Torjäger Louis Göhring wartet nunmehr zwei Spiele auf ein Tor - die längste Periode in dieser Saison. Der 27-Jährige will in Ifta den Bock umstoßen und sicher auch ein oder gerne zwei Treffer beisteuern...

Dabei tippt Louis wie im Hinspiel auf einen 2:0-Erfolg für seine Mannschaft: "Wir haben aus den letzten Spielen unsere Lehren gezogen. In Ifta wollen wir von der ersten Minute an hellwach sein, als Mannschaft auftreten und endlich wieder den absoluten Willen auf den Platz bringen. Auch wenn es die längste Auswärtsfahrt der Saison ist, können genau solche Spiele eine Mannschaft noch enger zusammenschweißen. Wenn wir unsere Qualität abrufen, den Kampf annehmen und bis zum Schluss konzentriert bleiben, bin ich überzeugt, dass wir in Ifta unseren ersten Sieg im Jahr 2026 einfahren können."

Weiterhin sagt Louis fünf Heimsiege und noch zwei Auswärtserfolge voraus. Auf ein "Quoten-Unentschieden" verzichtet der zweitbeste Torjäger der Landesklasse 3 (schon 17 Treffer).

DIE TIPPS VON LOUIS

Sa., 07.03.2026, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
13:30

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
14:00live

⚽ TIPP: 4:0

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
14:00live

⚽ TIPP: 2:0

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
14:00live

⚽ TIPP: 2:4

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
14:00

⚽ TIPP: 0:2