EXPERTENTIPP: Louis Göhring // 1. FC Sonneberg 2004

– Foto: Elias Reimpell

Torjäger Louis Göhring wartet nunmehr zwei Spiele auf ein Tor - die längste Periode in dieser Saison. Der 27-Jährige will in Ifta den Bock umstoßen und sicher auch ein oder gerne zwei Treffer beisteuern...

Dabei tippt Louis wie im Hinspiel auf einen 2:0-Erfolg für seine Mannschaft: "Wir haben aus den letzten Spielen unsere Lehren gezogen. In Ifta wollen wir von der ersten Minute an hellwach sein, als Mannschaft auftreten und endlich wieder den absoluten Willen auf den Platz bringen. Auch wenn es die längste Auswärtsfahrt der Saison ist, können genau solche Spiele eine Mannschaft noch enger zusammenschweißen. Wenn wir unsere Qualität abrufen, den Kampf annehmen und bis zum Schluss konzentriert bleiben, bin ich überzeugt, dass wir in Ifta unseren ersten Sieg im Jahr 2026 einfahren können."

Weiterhin sagt Louis fünf Heimsiege und noch zwei Auswärtserfolge voraus. Auf ein "Quoten-Unentschieden" verzichtet der zweitbeste Torjäger der Landesklasse 3 (schon 17 Treffer).