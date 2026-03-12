 2026-03-11T14:31:18.301Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Louis Dittmar // SV Borsch 1925

Nach dem 2:0-Sieg gegen Bad Frankenhausen steht für den SV Borsch 1925 das nächste richtungsweisende Spiel am 19. Spieltag an.

– Foto: Björn Roddeck

Und Louis Dittmar will gerne bei der SpVgg Geratal nachlegen. Der 20-jährige Shootingstar tippt den kommenden Spieltag der Thüringenliga.

"Am Wochenende erwartet uns mit Geratal eine robuste Mannschaft, die sich mit einigen neuen Spielern verstärkt hat. Gerade weil es ein echtes Sechs-Punkte-Spiel ist, wird es sicher ein intensives und spannendes Duell. Optimistisch stimmt mich, dass viele Spieler wieder zurück sind und wir am vergangenen Wochenende gesehen haben, was möglich ist, wenn wir geschlossen als Team auftreten. Wenn wir diese Energie wieder auf den Platz bringen, können wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen", sagt der 20-jährige Borscher mit Blick auf das Auswärtsspiel in Geraberg. Insgesamt sieht Louis die Auswärtsteams stark am Wochenende und tippt noch drei weitere Auswärtssiege. In den anderen Partien sieht er die Gastgeber in Vorteil.

DIE TIPPS VON LOUIS

Sa., 14.03.2026, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
12:30

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
14:00live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00live

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
14:00

⚽ TIPP: 1:0

Sa., 14.03.2026, 14:30 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
14:30

⚽ TIPP: 2:0

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
13:00live

⚽ TIPP: 0:4