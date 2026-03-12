Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
EXPERTENTIPP: Louis Dittmar // SV Borsch 1925
Nach dem 2:0-Sieg gegen Bad Frankenhausen steht für den SV Borsch 1925 das nächste richtungsweisende Spiel am 19. Spieltag an.
Und Louis Dittmar will gerne bei der SpVgg Geratal nachlegen. Der 20-jährige Shootingstar tippt den kommenden Spieltag der Thüringenliga.
"Am Wochenende erwartet uns mit Geratal eine robuste Mannschaft, die sich mit einigen neuen Spielern verstärkt hat. Gerade weil es ein echtes Sechs-Punkte-Spiel ist, wird es sicher ein intensives und spannendes Duell. Optimistisch stimmt mich, dass viele Spieler wieder zurück sind und wir am vergangenen Wochenende gesehen haben, was möglich ist, wenn wir geschlossen als Team auftreten. Wenn wir diese Energie wieder auf den Platz bringen, können wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen", sagt der 20-jährige Borscher mit Blick auf das Auswärtsspiel in Geraberg. Insgesamt sieht Louis die Auswärtsteams stark am Wochenende und tippt noch drei weitere Auswärtssiege. In den anderen Partien sieht er die Gastgeber in Vorteil.