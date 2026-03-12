EXPERTENTIPP: Louis Dittmar // SV Borsch 1925

– Foto: Björn Roddeck

"Am Wochenende erwartet uns mit Geratal eine robuste Mannschaft, die sich mit einigen neuen Spielern verstärkt hat. Gerade weil es ein echtes Sechs-Punkte-Spiel ist, wird es sicher ein intensives und spannendes Duell. Optimistisch stimmt mich, dass viele Spieler wieder zurück sind und wir am vergangenen Wochenende gesehen haben, was möglich ist, wenn wir geschlossen als Team auftreten. Wenn wir diese Energie wieder auf den Platz bringen, können wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen", sagt der 20-jährige Borscher mit Blick auf das Auswärtsspiel in Geraberg. Insgesamt sieht Louis die Auswärtsteams stark am Wochenende und tippt noch drei weitere Auswärtssiege. In den anderen Partien sieht er die Gastgeber in Vorteil.

DIE TIPPS VON LOUIS

Sa., 14.03.2026, 12:30 Uhr SV SCHOTT Jena SCHOTT Jena FC An der Fahner Höhe Fahner Höhe 12:30

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr FSV 1996 Preußen Bad Langensalza FSV Preußen SV 09 Arnstadt Arnstadt 14:00

⚽ TIPP: 1:2

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr SpVgg Geratal Geratal SV Borsch 1925 SV Borsch 1925 14:00

⚽ TIPP: 0:2

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz FSV Wacker Nordhausen Nordhausen 14:00

⚽ TIPP: 1:0

⚽ TIPP: 2:0