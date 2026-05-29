EXPERTENTIPP: Linus Derr // SV Grün-Weiß Siemerode

– Foto: Anna Arnold

Der SV Siemerode zählt zu den Top-Teams der Rückrunde und hat sogar noch Chancen am Ende den "umstrittenen" 4. Tabellenplatz zu belegen. Mittelfeldspieler Linus Derr kam vor zwei Jahren aus der Talentschmiede des SC Heiligenstadt nach Siemerode und ist im Team von Michael Wedekind-Weisenborn eine feste Größe.