EXPERTENTIPP: Linus Derr // SV Grün-Weiß Siemerode

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Der SV Siemerode zählt zu den Top-Teams der Rückrunde und hat sogar noch Chancen am Ende den "umstrittenen" 4. Tabellenplatz zu belegen. Mittelfeldspieler Linus Derr kam vor zwei Jahren aus der Talentschmiede des SC Heiligenstadt nach Siemerode und ist im Team von Michael Wedekind-Weisenborn eine feste Größe.
Der 20-Jährige erwartet, dass in den brisanten Kellerduellen die Teams aus Artern und Dingelstädt am Ende jubeln, während es für Großrudestedt zu einer torreichen Punkteteilung reichen wird. In Arenshausen wird währenddessen der Abstieg besiegelt…