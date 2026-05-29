 2026-05-15T09:36:57.455Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Linus Derr // SV Grün-Weiß Siemerode

Der 28. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa-Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Grün-Weiß Siemerode.

von Christopher Plischka · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna Arnold

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Landesklasse 2
Siemerode
Linus Derr
Linus Derr

Der SV Siemerode zählt zu den Top-Teams der Rückrunde und hat sogar noch Chancen am Ende den "umstrittenen" 4. Tabellenplatz zu belegen. Mittelfeldspieler Linus Derr kam vor zwei Jahren aus der Talentschmiede des SC Heiligenstadt nach Siemerode und ist im Team von Michael Wedekind-Weisenborn eine feste Größe.

Der 20-Jährige erwartet, dass in den brisanten Kellerduellen die Teams aus Artern und Dingelstädt am Ende jubeln, während es für Großrudestedt zu einer torreichen Punkteteilung reichen wird. In Arenshausen wird währenddessen der Abstieg besiegelt…

DIE TIPPS VON LINUS ZUM 28. SPIELTAG

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
14:00

⚽️ TIPP: 0:2

Morgen, 15:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
Bad Tennstedt
Bad TennstedtBad Tennstedt
15:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
Sondershausen
SondershausenSondershausen
14:00

⚽️ TIPP: 2:4

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
14:00live

⚽️ TIPP: 1:4

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
Großrudestedt
GroßrudestedtGroßrudestedt
15:00

⚽️ TIPP: 3:3

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
15:00

⚽️ TIPP: 3:0

Morgen, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
14:00live

⚽️ TIPP: 1:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis