 2026-03-25T14:09:28.761Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Leon Stein // Eurotrink Kickers Gera

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 21. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche von den Eurotrink Kickers aus Gera.

von Fabian Göb · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Janine Volbert

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Landesklasse 1
Leon Stein
Leon Stein

Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim VfB Apolda möchte Leon Stein mit seinen Eurotrink Kickers wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg soll jetzt in Apolda also die Trendwende her.

Auch auf den anderen Plätzen sieht Leon eher die Gäste im Vorteil. Außer einem Heimsieg von Bad Berka und zwei Punkteteilungen in Stadtroda und Bad Lobenstein, rechnet er ausschließlich mit Siegen in der Fremde.

DIE TIPPS VON LEON

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
14:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
14:00

⚽ TIPP: 1:3

So., 29.03.2026, 14:30 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
14:30

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
14:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
14:00

⚽ TIPP: 0:3

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00

⚽ TIPP: 1:2