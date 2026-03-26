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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Leon Stein // Eurotrink Kickers Gera
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 21. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche von den Eurotrink Kickers aus Gera.
Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim VfB Apolda möchte Leon Stein mit seinen Eurotrink Kickers wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg soll jetzt in Apolda also die Trendwende her.
Auch auf den anderen Plätzen sieht Leon eher die Gäste im Vorteil. Außer einem Heimsieg von Bad Berka und zwei Punkteteilungen in Stadtroda und Bad Lobenstein, rechnet er ausschließlich mit Siegen in der Fremde.