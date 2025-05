EXPERTENTIPP: Leon Schleip // SC Großengottern

Leon Schleip wird den SC Großengottern im Sommer zwar Richtung Bad Langensalza verlassen, doch vorher soll Tabellenplatz 8 mindestens noch verteidigt werden. Auf seiner Abschiedstournee möchte der Angreifer auch noch den ein oder anderen Treffer erzielen, damit er sich am Saisonende vielleicht mit der Torjägerkanone im Gepäck verabschieden kann.

Beim abstiegsgefährdeten FSV Sömmerda will der Stürmer einen knappen Auswärtssieg einfahren. In der Spitzengruppe glaubt er zudem an einen kleinen Strauchler des Spitzenreiters, während die Verfolger siegreich sein werden.



DIE TIPPS VON LEON ZUM 27. SPIELTAG