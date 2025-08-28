Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Sandy Harnisch
EXPERTENTIPP: Leon Schleip // Preußen Bad Langensalza
Jüngst schoss Leon Schleip die Preußen zum ersten Saisonsieg. Nun wartet auf den Torjäger ein harter Brocken am 3. Spieltag, den er aber dennoch selbstbewusst annimmt.
Im Derby gegen Fahner Höhe möchte Leon gerne den Favoriten ein Bein stellen, der jüngst mit einem Kantersieg gegen Neustadt/Orla (7:1) aufhorchen ließ.
Leon Schleip ist in Bad Langensalza angekommen und stellte jüngst auch seine Treffsicherheit in der Thüringenliga unter Beweis. Am liebsten würde der Stürmer nun auch mit einem Tor gegen Fahner Höhe die nächsten Punkte eintüten: "Wir wissen, dass es gegen Fahner kein einfaches Spiel wird,. Wenn wir diszipliniert und konzentriert auftreten, haben wir die Chance, auch etwas Zählbares gegen ein Top-Team der Liga zu holen." Insgesamt sagt der Preußen-Torjäger vier Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Quotenunentschieden in Büßleben voraus.