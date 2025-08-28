 2025-08-28T05:22:00.927Z

Expertentipp
– Foto: Sandy Harnisch

EXPERTENTIPP: Leon Schleip // Preußen Bad Langensalza

Jüngst schoss Leon Schleip die Preußen zum ersten Saisonsieg. Nun wartet auf den Torjäger ein harter Brocken am 3. Spieltag, den er aber dennoch selbstbewusst annimmt.

Thüringenliga
Langensalza
Leon Schleip
Leon Schleip

Im Derby gegen Fahner Höhe möchte Leon gerne den Favoriten ein Bein stellen, der jüngst mit einem Kantersieg gegen Neustadt/Orla (7:1) aufhorchen ließ.

Leon Schleip ist in Bad Langensalza angekommen und stellte jüngst auch seine Treffsicherheit in der Thüringenliga unter Beweis. Am liebsten würde der Stürmer nun auch mit einem Tor gegen Fahner Höhe die nächsten Punkte eintüten: "Wir wissen, dass es gegen Fahner kein einfaches Spiel wird,. Wenn wir diszipliniert und konzentriert auftreten, haben wir die Chance, auch etwas Zählbares gegen ein Top-Team der Liga zu holen." Insgesamt sagt der Preußen-Torjäger vier Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Quotenunentschieden in Büßleben voraus.

DIE TIPPS VON LEON

Morgen, 18:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
18:00live

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 30.08.2025, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
12:30

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
15:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
15:00

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 30.08.2025, 17:30 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
17:30

⚽ TIPP: 4:2

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
13:00live

⚽ TIPP: 1:1

So., 31.08.2025, 17:30 Uhr
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
17:30

⚽ TIPP: 1:0

Aufrufe: 028.8.2025, 15:00 Uhr
André HofmannAutor