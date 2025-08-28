EXPERTENTIPP: Leon Schleip // Preußen Bad Langensalza

Leon Schleip ist in Bad Langensalza angekommen und stellte jüngst auch seine Treffsicherheit in der Thüringenliga unter Beweis. Am liebsten würde der Stürmer nun auch mit einem Tor gegen Fahner Höhe die nächsten Punkte eintüten: "Wir wissen, dass es gegen Fahner kein einfaches Spiel wird,. Wenn wir diszipliniert und konzentriert auftreten, haben wir die Chance, auch etwas Zählbares gegen ein Top-Team der Liga zu holen." Insgesamt sagt der Preußen-Torjäger vier Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Quotenunentschieden in Büßleben voraus.

DIE TIPPS VON LEON