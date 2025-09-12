EXPERTENTIPP: Leon Möschwitzer // VfR Bad Lobenstein

Mit einem knappen 2:1 bei den Eurotrink Kickers möchte Leon Möschwitzer vom VfR Bad Lobenstein den ersten Saisonsieg seiner Mannschaft feiern. Bisher kamen der Neuzugang und sein VfR mit nur einem Punkt aus drei Spielen noch nicht wirklich in die Erfolgsspur. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 25-jährige mit einem Sieger. Lediglich in der Partie zwischen Jena Zwätzen und Thüringen Jena tippt Leon auf eine Punkteteilung.