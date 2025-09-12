 2025-09-10T07:23:22.987Z

Expertentipp
– Foto: Florian Wiechert, Cindy Scholz

EXPERTENTIPP: Leon Möschwitzer // VfR Bad Lobenstein

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 4. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom VfR Bad Lobenstein.

Mit einem knappen 2:1 bei den Eurotrink Kickers möchte Leon Möschwitzer vom VfR Bad Lobenstein den ersten Saisonsieg seiner Mannschaft feiern. Bisher kamen der Neuzugang und sein VfR mit nur einem Punkt aus drei Spielen noch nicht wirklich in die Erfolgsspur. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 25-jährige mit einem Sieger. Lediglich in der Partie zwischen Jena Zwätzen und Thüringen Jena tippt Leon auf eine Punkteteilung.

DIE TIPPS VON LEON:

Morgen, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
15:00live

⚽ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
15:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
15:00

⚽ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
15:00

⚽ TIPP: 0:2

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
15:00

⚽ TIPP: 3:1

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
15:00

⚽ TIPP: 1:2

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
14:00

⚽ TIPP: 2:1

