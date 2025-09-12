Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Florian Wiechert, Cindy Scholz
EXPERTENTIPP: Leon Möschwitzer // VfR Bad Lobenstein
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 4. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom VfR Bad Lobenstein.
Mit einem knappen 2:1 bei den Eurotrink Kickers möchte Leon Möschwitzer vom VfR Bad Lobenstein den ersten Saisonsieg seiner Mannschaft feiern. Bisher kamen der Neuzugang und sein VfR mit nur einem Punkt aus drei Spielen noch nicht wirklich in die Erfolgsspur. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 25-jährige mit einem Sieger. Lediglich in der Partie zwischen Jena Zwätzen und Thüringen Jena tippt Leon auf eine Punkteteilung.