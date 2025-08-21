 2025-08-20T04:22:19.839Z

Expertentipp
– Foto: Bastian Hubatsch

EXPERTENTIPP: Leon Gentsch // SV Schmölln 1913

Am kommenden Wochenende steht der 2. Spieltag in der Landesklasse 1 auf dem Plan. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Schmölln.

Landesklasse 1
Leon Gentsch
Leon Gentsch

Mit einem 1:2 Auswärtssieg möchte Leon Gentsch vom SV Schmölln im Topspiel gegen den Thüringenligaabsteiger SC 03 Weimar Wiedergutmachung für den verpatzten Saisonstart gegen den SV Jena-Zwätzen betreiben. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 21-jährige Angreifer mit weitestgehend engen Spielen, wenngleich er nur im Duell zwischen Eisenberg und Lobenstein von einer Punkteteilung ausgeht.

DIE TIPPS VON LEON

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
15:00live

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
15:00

⚽ TIPP: 2:3

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
15:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 23.08.2025, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
13:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
14:00

⚽ TIPP: 1:3

