Expertentipp
– Foto: Bastian Hubatsch
EXPERTENTIPP: Leon Gentsch // SV Schmölln 1913
Am kommenden Wochenende steht der 2. Spieltag in der Landesklasse 1 auf dem Plan. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Schmölln.
Mit einem 1:2 Auswärtssieg möchte Leon Gentsch vom SV Schmölln im Topspiel gegen den Thüringenligaabsteiger SC 03 Weimar Wiedergutmachung für den verpatzten Saisonstart gegen den SV Jena-Zwätzen betreiben. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 21-jährige Angreifer mit weitestgehend engen Spielen, wenngleich er nur im Duell zwischen Eisenberg und Lobenstein von einer Punkteteilung ausgeht.