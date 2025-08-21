EXPERTENTIPP: Leon Gentsch // SV Schmölln 1913

Mit einem 1:2 Auswärtssieg möchte Leon Gentsch vom SV Schmölln im Topspiel gegen den Thüringenligaabsteiger SC 03 Weimar Wiedergutmachung für den verpatzten Saisonstart gegen den SV Jena-Zwätzen betreiben. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 21-jährige Angreifer mit weitestgehend engen Spielen, wenngleich er nur im Duell zwischen Eisenberg und Lobenstein von einer Punkteteilung ausgeht.