EXPERTENTIPP: Lenny Heinrich // SV Grün-Weiß Gospenroda

Entsprechend schlug ihn Grün-Weiß-Kapitän Til Zarschler auch für den Expertentipp der Landesklasse 3 zu. Und Lenny hofft im Sonntagsspiel gegen Steinach auf den zweiten Heimerfolg dieser Saison für seine Farben...

Noch fehlt den Mittelfeldspieler einzig die Erfahrung gegen die Teams der Landesklasse 3: "Da ich neu im Team bin, kenne ich Steinach bisher noch nicht persönlich. Blickt man jedoch auf die aktuelle Tabellensituation und ihre jüngsten Ergebnisse, kann man von einem anspruchsvollen und spannenden Spiel ausgehen. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Stärken ausspielen und die drei Punkte am Ende zuhause behalten werden", sagt Lenny optimistisch einen 3:2-Erfolg voraus. Auch Gotha, Steinbach-Hallenberg und Siebleben traut er Heimsiege zu. Ansonsten sieht er Hildburghausen und Erlau auswärts vorne und tippt noch drei Unentschieden....

DIE TIPPS VON LENNY