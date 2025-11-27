 2025-11-24T08:38:42.177Z

Expertentipp
EXPERTENTIPP: Lenny Heinrich // SV Grün-Weiß Gospenroda

Im Sommer wechselte Lenny Heinrich aus der Kreisliga in die Landesklasse 3 und ist ohne große Anpassungsschwierigkeiten direkt Stammkraft beim SV Grün-Weiß Gospenroda.

Entsprechend schlug ihn Grün-Weiß-Kapitän Til Zarschler auch für den Expertentipp der Landesklasse 3 zu. Und Lenny hofft im Sonntagsspiel gegen Steinach auf den zweiten Heimerfolg dieser Saison für seine Farben...

Noch fehlt den Mittelfeldspieler einzig die Erfahrung gegen die Teams der Landesklasse 3: "Da ich neu im Team bin, kenne ich Steinach bisher noch nicht persönlich. Blickt man jedoch auf die aktuelle Tabellensituation und ihre jüngsten Ergebnisse, kann man von einem anspruchsvollen und spannenden Spiel ausgehen. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Stärken ausspielen und die drei Punkte am Ende zuhause behalten werden", sagt Lenny optimistisch einen 3:2-Erfolg voraus. Auch Gotha, Steinbach-Hallenberg und Siebleben traut er Heimsiege zu. Ansonsten sieht er Hildburghausen und Erlau auswärts vorne und tippt noch drei Unentschieden....

DIE TIPPS VON LENNY

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
14:00live

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
14:00

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
14:00live

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 29.11.2025, 14:15 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
14:15live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
14:30live

⚽ TIPP: 1:1

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
14:00

⚽ TIPP: 3:2

