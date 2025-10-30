EXPERTENTIPP: Lennox Reykowski // SpVgg Geratal

Der 19-jährige Offensivspieler will nach dem 1:0 gegen Büßleben nun in Arnstadt nachlegen und einen Punkt mit auf die kurze Heimreise nehmen: "Wir, die SpVgg, freuen uns riesig auf das Derby in Arnstadt. Das wird sicherlich kein leichtes Spiel für uns, aber die Entwicklung der letzten Wochen zeigt, dass wir in der Lage sind mit den größeren Teams mitzuhalten. Wir wollen den Zuschauern, die hoffentlich zahlreich erscheinen, alles bieten was ein Derby so ausmacht. Wenn wir geschlossen und voll fokussiert als Team auftreten, jeder für jeden läuft bzw. kämpft, dann sollten wir in der Lage sein, etwas zählbares mit ins Geratal zu bringen. Das Trainerteam wird es verstehen uns auf diesen Gegner einzustellen und heiß zu machen.

Ich persönlich freue mich auf das Wiedersehen der alter Weggefährten Dan Bartholome und Marlon Brömel", so Lennox zum Duell bei den Nullneunern. Auch in Schleiz sagt der Gerataler ein Unentschieden voraus. Drei Heim- und drei Auswärtssiege tippt er noch.

