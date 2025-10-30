 2025-10-30T14:25:35.653Z

EXPERTENTIPP: Lennox Reykowski // SpVgg Geratal

Mit dem 10. Spieltag der Thüringenliga wird am Wochenende das erste Saisondrittel schon geschlossen. Für die SpVgg Geratal wartet dabei ein Ilmkreis-Derby.

Die Mannschaft um Youngster Lennox Reykowski reist als Außenseiter zum Derby nach Arnstadt. Doch nach dem jüngsten Heimerfolg ist die Brust bei Lennox und Teamkollegen breit...

Der 19-jährige Offensivspieler will nach dem 1:0 gegen Büßleben nun in Arnstadt nachlegen und einen Punkt mit auf die kurze Heimreise nehmen: "Wir, die SpVgg, freuen uns riesig auf das Derby in Arnstadt. Das wird sicherlich kein leichtes Spiel für uns, aber die Entwicklung der letzten Wochen zeigt, dass wir in der Lage sind mit den größeren Teams mitzuhalten. Wir wollen den Zuschauern, die hoffentlich zahlreich erscheinen, alles bieten was ein Derby so ausmacht. Wenn wir geschlossen und voll fokussiert als Team auftreten, jeder für jeden läuft bzw. kämpft, dann sollten wir in der Lage sein, etwas zählbares mit ins Geratal zu bringen. Das Trainerteam wird es verstehen uns auf diesen Gegner einzustellen und heiß zu machen.
Ich persönlich freue mich auf das Wiedersehen der alter Weggefährten Dan Bartholome und Marlon Brömel", so Lennox zum Duell bei den Nullneunern. Auch in Schleiz sagt der Gerataler ein Unentschieden voraus. Drei Heim- und drei Auswärtssiege tippt er noch.

DIE TIPPS VON LENNOX

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
14:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
14:00live

⚽ TIPP: 2:3

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
14:00live

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
14:30live

⚽ TIPP: 2:1

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00

⚽ TIPP: 1:0

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
14:00live

⚽ TIPP: 1:3

