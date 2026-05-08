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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Kimi Murch // FC Union Mühlhausen
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 2 der 26. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Union Mühlhausen.
Mit einem 3:1-Derbysieg vor heimischer Kulisse möchte der Youngster die drei Punkte gegen den Aufsteiger aus Dingelstädt zuhause behalten.
"Ich glaube, dass die mentale Einstellung und der Zusammenhalt innerhalb des Teams in solchen Spielen am wichtigsten sind. Wenn jeder füreinander arbeitet und wir unsere Energie auf den Platz bringen können, haben wir eine gute Chance das Spiel auf unsere Seite zu ziehen", blickt Kimi Murch positiv auf das anstehende Derby. Auch auf den anderen Plätzen rechnet er mit überwiegend deutlichen Ergebnissen. Weitere Heimsiege sagt er Erfurt Nord, Siemerode und Großengottern voraus, während er den Mannschaften aus Walschleben, Sondershausen, Sömmerda und Kölleda einen Sieg auf fremden Platz zutraut.