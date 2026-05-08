 2026-05-06T12:44:31.715Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Kimi Murch // FC Union Mühlhausen

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 2 der 26. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Union Mühlhausen.

von Fabian Göb · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: © Christian Igel

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Landesklasse 2
Kimi Joseph Murch
Kimi Joseph Murch

Mit einem 3:1-Derbysieg vor heimischer Kulisse möchte der Youngster die drei Punkte gegen den Aufsteiger aus Dingelstädt zuhause behalten.

"Ich glaube, dass die mentale Einstellung und der Zusammenhalt innerhalb des Teams in solchen Spielen am wichtigsten sind. Wenn jeder füreinander arbeitet und wir unsere Energie auf den Platz bringen können, haben wir eine gute Chance das Spiel auf unsere Seite zu ziehen", blickt Kimi Murch positiv auf das anstehende Derby. Auch auf den anderen Plätzen rechnet er mit überwiegend deutlichen Ergebnissen. Weitere Heimsiege sagt er Erfurt Nord, Siemerode und Großengottern voraus, während er den Mannschaften aus Walschleben, Sondershausen, Sömmerda und Kölleda einen Sieg auf fremden Platz zutraut.

DIE TIPPS VON KIMI

Morgen, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
15:00

⚽ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
Bad Tennstedt
Bad TennstedtBad Tennstedt
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
Sondershausen
SondershausenSondershausen
15:00

⚽ TIPP: 2:3

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
15:00live

⚽ TIPP: 0:2

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Großrudestedt
GroßrudestedtGroßrudestedt
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
15:00

⚽ TIPP: 1:3

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
14:00

⚽ TIPP: 0:3

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
15:00

⚽ TIPP: 2:0