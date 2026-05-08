EXPERTENTIPP: Kimi Murch // FC Union Mühlhausen

– Foto: © Christian Igel

"Ich glaube, dass die mentale Einstellung und der Zusammenhalt innerhalb des Teams in solchen Spielen am wichtigsten sind. Wenn jeder füreinander arbeitet und wir unsere Energie auf den Platz bringen können, haben wir eine gute Chance das Spiel auf unsere Seite zu ziehen", blickt Kimi Murch positiv auf das anstehende Derby. Auch auf den anderen Plätzen rechnet er mit überwiegend deutlichen Ergebnissen. Weitere Heimsiege sagt er Erfurt Nord, Siemerode und Großengottern voraus, während er den Mannschaften aus Walschleben, Sondershausen, Sömmerda und Kölleda einen Sieg auf fremden Platz zutraut.

DIE TIPPS VON KIMI

Morgen, 14:00 Uhr FC Union Mühlhausen Mühlhausen SV 1911 Dingelstädt Dingelstädt 14:00 live PUSH

⚽ TIPP: 3:1

⚽ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr FC Erfurt Nord Erfurt Nord Bad Tennstedt Bad Tennstedt 15:00 PUSH

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr Borntal Erfurt Borntal Erfurt Sondershausen Sondershausen 15:00 PUSH

⚽ TIPP: 2:3

Morgen, 15:00 Uhr VfB Artern VfB Artern SV Empor Walschleben Walschleben 15:00 live PUSH

⚽ TIPP: 0:2

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr Großrudestedt Großrudestedt FSV Sömmerda Sömmerda 15:00 PUSH

⚽ TIPP: 1:3

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr SV DJK Arenshausen Arenshausen FSV 06 Kölleda Kölleda 14:00 PUSH

⚽ TIPP: 0:3

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr Großengottern Großengottern Wüstheuterode Wüstheuterode 15:00 PUSH