EXPERTENTIPP: Kevin Schesier // FSV Wacker 90 Nordhausen

"Am Samstag erwartet uns zu Hause gegen Saalfeld ein wirklich entscheidendes Spiel. Ich bin absolut von unserer Qualität überzeugt. Klar, wenn man nur auf die Tabelle schaut, erwartet vielleicht keiner ein Feuerwerk von uns. Aber wer unsere Entwicklung und die letzten Wochen verfolgt hat, der weiß, dass Wacker 90 Nordhausen guten Fußball spielt. In den entscheidenden Momenten hatten wir zuletzt einfach zu viel Pech – das war oftmals der Unterschied. Am Wochenende wird sich das ändern!", sagt der 21-jährige Wacker-Angreifer mit Blick auf das Spiel gegen den FC Saalfeld. Für Nordhausen ist es ein besonderes Spiel, wie Kevin Schlesier ergänzt: "Wir spielen zu Hause, wir spielen zum 120-jährigen Vereinsjubiläum, wir erwarten viele Zuschauer – und genau jetzt wollen wir das Ausrufezeichen setzen, das längst fällig ist. Wir arbeiten uns Schritt für Schritt zurück dorthin, wo wir hingehören. Denn das, was die Tabelle aktuell zeigt, spiegelt nicht unseren Anspruch und eben auch nicht unsere Qualität wider."

Weiterhin tippt der Nordhäuser Angreifer an Heimsiege für Eichsfeld, Büßleben und Neustadt/Orla. Ebenso tippt er neben vier Heimerfolgen auch vier Auswärtssiege und viele Tore.