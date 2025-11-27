 2025-11-24T08:38:42.177Z

Expertentipp
– Foto: Sebastian Harbke

EXPERTENTIPP: Kevin Schesier // FSV Wacker 90 Nordhausen

120 Jahre Vereinsjubiläum beim FSV Wacker 90 Nordhausen. Kevin Schlesier will dies mit einem Heimsieg am 14. Spieltag der Thüringenliga feiern.

Vier Punkte aus den letzten drei Spielen lassen beim Tabellenletzten Wacker 90 Nordhausen durchaus einen Aufwärtstrend erkennen. Angreifer Kevin Schlesier will nun gegen den FC Saalfeld den Befreiungsschlag.

"Am Samstag erwartet uns zu Hause gegen Saalfeld ein wirklich entscheidendes Spiel. Ich bin absolut von unserer Qualität überzeugt. Klar, wenn man nur auf die Tabelle schaut, erwartet vielleicht keiner ein Feuerwerk von uns. Aber wer unsere Entwicklung und die letzten Wochen verfolgt hat, der weiß, dass Wacker 90 Nordhausen guten Fußball spielt. In den entscheidenden Momenten hatten wir zuletzt einfach zu viel Pech – das war oftmals der Unterschied. Am Wochenende wird sich das ändern!", sagt der 21-jährige Wacker-Angreifer mit Blick auf das Spiel gegen den FC Saalfeld. Für Nordhausen ist es ein besonderes Spiel, wie Kevin Schlesier ergänzt: "Wir spielen zu Hause, wir spielen zum 120-jährigen Vereinsjubiläum, wir erwarten viele Zuschauer – und genau jetzt wollen wir das Ausrufezeichen setzen, das längst fällig ist. Wir arbeiten uns Schritt für Schritt zurück dorthin, wo wir hingehören. Denn das, was die Tabelle aktuell zeigt, spiegelt nicht unseren Anspruch und eben auch nicht unsere Qualität wider."

Weiterhin tippt der Nordhäuser Angreifer an Heimsiege für Eichsfeld, Büßleben und Neustadt/Orla. Ebenso tippt er neben vier Heimerfolgen auch vier Auswärtssiege und viele Tore.

DIE TIPPS VON KEVIN

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
14:00

⚽️ TIPP: 1:4

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00

⚽️ TIPP: 0:3

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
14:00live

⚽️ TIPP: 3:2

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
14:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
14:00live

⚽️ TIPP: 0:4

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
14:00live

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 29.11.2025, 16:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
16:00

⚽️ TIPP: 5:0

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00live

⚽️ TIPP: 3:0

27.11.2025, 11:00 Uhr
André HofmannAutor