 2026-08-04T13:27:00.809Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Kevin Calenius // SC 1903 Weimar

In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der zweite Spieltag auf dem Plan. Der EXPERTENTIPP kommt in dieser Woche vom SC 1903 Weimar.

von Fabian Göb · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lars Hupfer / VfB 09 Pö&s

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Landesklasse 1
SC 03 Weimar
Kevin Calenius
Kevin Calenius

Mit einem deutlichen 0:3 Auswärtssieg möchte Kevin Calenius vom SC 1903 Weimar auswärts in Rudolstadt weiterhin die Erfolgswelle surfen. Auf den anderen Plätzen sieht er zwei weitere Auswärtssiege von Wismut Gera und Jena-Zwätzen. Bis auf eine Punkteteilung im Jena-Derby, sagt er ansonsten nur Heimsiege voraus.

Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz II
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
15:00live

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
VfB 09 Pößneck
VfB 09 PößneckVfB Pößneck
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
SV Germania Ilmenau
SV Germania IlmenauSV Ilmenau
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
15:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00

⚽ TIPP: 0:3

Morgen, 18:30 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
18:30

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
15:00

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
14:00

⚽ TIPP: 2:0