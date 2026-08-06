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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Kevin Calenius // SC 1903 Weimar
In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der zweite Spieltag auf dem Plan. Der EXPERTENTIPP kommt in dieser Woche vom SC 1903 Weimar.
Mit einem deutlichen 0:3 Auswärtssieg möchte Kevin Calenius vom SC 1903 Weimar auswärts in Rudolstadt weiterhin die Erfolgswelle surfen. Auf den anderen Plätzen sieht er zwei weitere Auswärtssiege von Wismut Gera und Jena-Zwätzen. Bis auf eine Punkteteilung im Jena-Derby, sagt er ansonsten nur Heimsiege voraus.