EXPERTENTIPP: Kevin Calenius // SC 1903 Weimar

– Foto: Lars Hupfer / VfB 09 Pö&s

Mit einem deutlichen 0:3 Auswärtssieg möchte Kevin Calenius vom SC 1903 Weimar auswärts in Rudolstadt weiterhin die Erfolgswelle surfen. Auf den anderen Plätzen sieht er zwei weitere Auswärtssiege von Wismut Gera und Jena-Zwätzen. Bis auf eine Punkteteilung im Jena-Derby, sagt er ansonsten nur Heimsiege voraus.