 2026-04-16T10:11:10.190Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Keanu Murch / FC Union Mühlhausen

Der 23. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Kapitän des FC Union Mühlhausen.

von Christopher Plischka · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ronny Krähmer

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Landesklasse 2

Zuletzt wurde von Vereinsseite offiziell bekannt gegeben, dass Kapitän Keanu Murch auch in der kommenden Saison die Schuhe für den FC Union Mühlhausen schnüren wird. Der beim SSV Schlotheim ausgebildete Abwehrspieler geht damit bereits in seine 6. Saison im Stadion an der Aue.

Der 22-Jährige erwartet an diesem Spieltag sehr knappe Partien mit drei Siegen des Spitzentrios und ebenso 3 Niederlagen der Letztplatzierten. Außerdem streut er 3 Remis ein. Wir sind gespannt…

DIE TIPPS VON KEANU ZUM 23. SPIELTAG

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
Bad Tennstedt
Bad TennstedtBad Tennstedt
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
Sondershausen
SondershausenSondershausen
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
14:00live

⚽️ TIPP: 2:0

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
15:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
14:00

⚽️ TIPP: 0:1

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Großrudestedt
GroßrudestedtGroßrudestedt
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
15:00

⚽️ TIPP: 1:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis