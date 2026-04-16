EXPERTENTIPP: Keanu Murch / FC Union Mühlhausen Der 23. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Kapitän des FC Union Mühlhausen. von Christopher Plischka · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ronny Krähmer

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Zuletzt wurde von Vereinsseite offiziell bekannt gegeben, dass Kapitän Keanu Murch auch in der kommenden Saison die Schuhe für den FC Union Mühlhausen schnüren wird. Der beim SSV Schlotheim ausgebildete Abwehrspieler geht damit bereits in seine 6. Saison im Stadion an der Aue.