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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Keanu Murch / FC Union Mühlhausen
Der 23. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Kapitän des FC Union Mühlhausen.
von Christopher Plischka · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Zuletzt wurde von Vereinsseite offiziell bekannt gegeben, dass Kapitän Keanu Murch auch in der kommenden Saison die Schuhe für den FC Union Mühlhausen schnüren wird. Der beim SSV Schlotheim ausgebildete Abwehrspieler geht damit bereits in seine 6. Saison im Stadion an der Aue.
Der 22-Jährige erwartet an diesem Spieltag sehr knappe Partien mit drei Siegen des Spitzentrios und ebenso 3 Niederlagen der Letztplatzierten. Außerdem streut er 3 Remis ein. Wir sind gespannt…