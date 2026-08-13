Expertentipp: Justin Scheeder // FC Einheit Bad Berka

– Foto: Florian Graß

Doch die Eichsfelder warten noch auf den ersten Saisondreier. Gelingt dieser nun ausgerechnet beim torhungrigen Neuling in der Kurstadt Bad Berka? Einheit-Keeper Justin Scheeder hat dazu eine klare Haltung...

"Als Oberligaabsteiger geht unser Gegner trotz unseres perfekten Saisonstarts als Favorit in die Partie. Wir können nach zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen mit viel Selbstvertrauen auftreten, wissen aber auch, dass uns eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet. Mit der mannschaftlichen Geschlossenheit und dem Einsatz der vergangenen Wochen wollen wir alles daransetzen, weitere wichtige Punkte für unser großes Ziel Klassenerhalt zu sammeln und den Favoriten vielleicht ein bisschen zu ärgern", sagt Justin Scheeder und will gerne auch den nächsten Dreier gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt einfahren.

Auch Fahner Höhe und Weida traut er Heimsiege zu. Zwei Unentschieden und Auswärtserfolge vom 1. FC Eichsfeld, SV 09 Arnstadt und dem SV Blau-Weiß '90 Neustadt/Orla runden den Expertentipp des 25-Jährigen ab.