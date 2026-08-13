 2026-08-13T12:20:01.944Z

Expertentipp

Expertentipp: Justin Scheeder // FC Einheit Bad Berka

Aufsteiger Bad Berka geht als Tabellenführer in den 3. Spieltag. Dort hätten vielleicht einige Experten schon nach zwei Spielen den 1. SC 1911 Heiligenstadt als Oberliga-Absteiger erwartet.

von André Hofmann · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Florian Graß

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Bad Berka
Justin Scheeder
Justin Scheeder

Doch die Eichsfelder warten noch auf den ersten Saisondreier. Gelingt dieser nun ausgerechnet beim torhungrigen Neuling in der Kurstadt Bad Berka? Einheit-Keeper Justin Scheeder hat dazu eine klare Haltung...

"Als Oberligaabsteiger geht unser Gegner trotz unseres perfekten Saisonstarts als Favorit in die Partie. Wir können nach zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen mit viel Selbstvertrauen auftreten, wissen aber auch, dass uns eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet. Mit der mannschaftlichen Geschlossenheit und dem Einsatz der vergangenen Wochen wollen wir alles daransetzen, weitere wichtige Punkte für unser großes Ziel Klassenerhalt zu sammeln und den Favoriten vielleicht ein bisschen zu ärgern", sagt Justin Scheeder und will gerne auch den nächsten Dreier gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt einfahren.

Auch Fahner Höhe und Weida traut er Heimsiege zu. Zwei Unentschieden und Auswärtserfolge vom 1. FC Eichsfeld, SV 09 Arnstadt und dem SV Blau-Weiß '90 Neustadt/Orla runden den Expertentipp des 25-Jährigen ab.

DIE TIPPS VON JUSTIN

Morgen, 18:30 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
18:30

⚽️ TIPP: 4:1

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
14:00

⚽️ TIPP: 3:2

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00

⚽️ TIPP: 0:3

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
14:00

⚽️ TIPP: 1:4