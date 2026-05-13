 2026-05-12T12:35:39.633Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Justin Grieser // SV SCHOTT Jena II

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 27. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV SCHOTT Jena II.

von Fabian Göb · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Cindy Scholz

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 1
Justin Grieser
Justin Grieser

Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim 1. FC Greiz möchte Justin mit seinem SV SCHOTT Jena II einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Auf den anderen Plätzen rechnet er mit drei Heimsiegen von Lobenstein, Eisenberg und Apolda. Darüber hinaus traut er Zwätzen und Berka einen Erfolg auf fremdem Platz zu. Die einzige Punkteteilung sagt er zwischen den Eurotrink Kickers und dem SC 1903 Weimar voraus.

DIE TIPPS VON JUSTIN:

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00

⚽ TIPP: 1:1

Heute, 18:30 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
18:30

⚽ TIPP: 0:3

Heute, 18:30 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
18:30

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
14:00

⚽ TIPP: 2:3

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00

⚽ TIPP: 1:0

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00

⚽ TIPP: 0:2