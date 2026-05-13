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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Justin Grieser // SV SCHOTT Jena II
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 27. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV SCHOTT Jena II.
Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim 1. FC Greiz möchte Justin mit seinem SV SCHOTT Jena II einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Auf den anderen Plätzen rechnet er mit drei Heimsiegen von Lobenstein, Eisenberg und Apolda. Darüber hinaus traut er Zwätzen und Berka einen Erfolg auf fremdem Platz zu. Die einzige Punkteteilung sagt er zwischen den Eurotrink Kickers und dem SC 1903 Weimar voraus.