EXPERTENTIPP: Jonas Vogt // Erlauer SV Grün-Weiß

Entsprechend will Jonas Vogt den Auswärtsfluch ausgerechnet in Suhl beenden und die ersten drei Punkte in der Fremde einfahren: "Ich freue mich sehr einige meiner alten Mitspieler aus Suhler Zeiten zu sehen, wovon der Großteil immer noch gute Freunde sind. Vor allem mit Tim Fabig und Chris Fritz habe ich bereits viele Jahre in der Jugend & in den Männern durchlaufen. Auf dem Platz werden beide Mannschaften versuchen sich nichts zu schenken und es wird ein intensives Spiel werden. Suhl hat eine starke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Dennoch haben wir auch schon gezeigt, dass wir jeden Gegner ärgern können und haben nach der bitteren Niederlage gegen Ifta etwas gutzumachen.

Ich denke die Zuschauer erwartet ein interessantes Derby." Ansonsten sagt der Spielmacher auch Auswärtssiege für Hildburghausen und Meiningen voraus. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt er noch.

DIE TIPPS VON JONAS