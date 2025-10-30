 2025-10-30T14:25:35.653Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Jonas Vogt // Erlauer SV Grün-Weiß

Am Wochenende wird das erste Saisondrittel der Landesklasse 3 mit dem 10. Spieltag beschlossen. Für den Aufsteiger vom Erlauer SV Grün-Weiß und insbesondere Jonas Vogt steht ein spezielles Duell an.

Landesklasse 3
Erlauer SV
Jonas Vogt
Jonas Vogt

Im Aufsteigerduell kommt es zum Derby gegen den 1. Suhler SV 06. Einige Jungs der Grün-Weißen - wie Jonas Vogt - wurden beim Suhler SV ausgebildet. Das Derby wollen sie nun natürlich siegreich gestalten...

Entsprechend will Jonas Vogt den Auswärtsfluch ausgerechnet in Suhl beenden und die ersten drei Punkte in der Fremde einfahren: "Ich freue mich sehr einige meiner alten Mitspieler aus Suhler Zeiten zu sehen, wovon der Großteil immer noch gute Freunde sind. Vor allem mit Tim Fabig und Chris Fritz habe ich bereits viele Jahre in der Jugend & in den Männern durchlaufen. Auf dem Platz werden beide Mannschaften versuchen sich nichts zu schenken und es wird ein intensives Spiel werden. Suhl hat eine starke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Dennoch haben wir auch schon gezeigt, dass wir jeden Gegner ärgern können und haben nach der bitteren Niederlage gegen Ifta etwas gutzumachen.
Ich denke die Zuschauer erwartet ein interessantes Derby." Ansonsten sagt der Spielmacher auch Auswärtssiege für Hildburghausen und Meiningen voraus. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt er noch.

DIE TIPPS VON JONAS

Sa., 01.11.2025, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-Weiß
13:30

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 Ohratal
SV 08 Steinach
SV 08 Steinach
14:00live

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 Barchfeld
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-Hallenberg
14:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad Salzungen
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC Sonneberg
SV 1921 Walldorf
SV 1921 Walldorf
14:00

⚽ TIPP: 4:1

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 Gotha
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-Gumpelstadt
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht Ifta
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht Hildburghausen
14:00

⚽ TIPP: 1:3

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06
14:00live

⚽ TIPP: 3:2

