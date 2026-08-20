 2026-08-17T04:56:09.060Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Jonas Tämmler // TSV Gera-Westvororte

Am Wochenende hat der Thüringenpokal den höherklassigen Fußball im Freistaat im Griff. Für Jonas Tämmler und dem TSV Gera-Westvororte wartet hier ein besonderes Stadtduell.

von André Hofmann · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Reimar Tiesler

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Denn es geht im Stadtduell gegen Eurotrink Kickers FCL Gera. Nach dem verpatzen Ligastart will Westvororte-Keeper Jonas Tämmler den Pokal nutzen, um Selbstvertrauen zu tanken...

"Es wird für uns nicht einfach bei den Kicker’s zu Hause. Soviel steht auf jeden Fall fest.
Die vergangenen Spiele gegen die Kicker’s haben gezeigt welch eine Atmosphäre es wird und wie emotional es werden kann. Trotz allem freue ich mich riesig auf das Spiel und den ein oder anderen dort mal wieder zu sehen. Ich bin sehr optimistisch, dass wenn wir unsere Hausaufgaben machen, jeder von uns seine 110 Prozent gibt, wir am Ende eine Runde weiter kommen.", so der 23-jährige Schlussmann. Zuletzt trafen beide in der Saison 24/25 aufeinander, wobei es zweimal ein Unentschieden gab (je 2:2). Bei diesem Ergebnis würde es Freitagabend in die Verlängerung gehen. In seinem Tippblock sagt Jonas noch Siege für die Thüringenligisten von Geratal, Nordhausen, Bad Berka und Neustadt/Orla voraus. Hingegen traut er Siemerode und Schweina-Gumpelstadt zuhause Überraschungen gegen Verbandsliga-Teams zu.

DIE TIPPS VON JONAS

Morgen, 18:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
18:00

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
15:00

⚽️ TIPP: 0:5

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
15:00

⚽️ TIPP: 0:3

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Kerspleben
TSV KersplebenKerspleben
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
15:00

⚽️ TIPP: 3:1