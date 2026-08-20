EXPERTENTIPP: Jonas Tämmler // TSV Gera-Westvororte

– Foto: Reimar Tiesler

"Es wird für uns nicht einfach bei den Kicker’s zu Hause. Soviel steht auf jeden Fall fest.

Die vergangenen Spiele gegen die Kicker’s haben gezeigt welch eine Atmosphäre es wird und wie emotional es werden kann. Trotz allem freue ich mich riesig auf das Spiel und den ein oder anderen dort mal wieder zu sehen. Ich bin sehr optimistisch, dass wenn wir unsere Hausaufgaben machen, jeder von uns seine 110 Prozent gibt, wir am Ende eine Runde weiter kommen.", so der 23-jährige Schlussmann. Zuletzt trafen beide in der Saison 24/25 aufeinander, wobei es zweimal ein Unentschieden gab (je 2:2). Bei diesem Ergebnis würde es Freitagabend in die Verlängerung gehen. In seinem Tippblock sagt Jonas noch Siege für die Thüringenligisten von Geratal, Nordhausen, Bad Berka und Neustadt/Orla voraus. Hingegen traut er Siemerode und Schweina-Gumpelstadt zuhause Überraschungen gegen Verbandsliga-Teams zu.

DIE TIPPS VON JONAS