EXPERTENTIPP: Jonas Behrendt // SV 08 Rothenstein

Mit einem 2:3 Auswärtserfolg möchte Jonas und sein SV 08 Rothenstein den letzten Strohhalm in Sachen Klassenerhalt greifen und die drei Punkte auswärts beim ebenfalls abstiegsbedrohten Tabellennachbarn FSV Gräfinau-Angstedt entführen. Auf den anderen Plätzen hingegen sieht der Abwehrspieler die Heimmannschaften bis auf eine Ausnahme im Vorteil. In Jena und in Pößneck tippt er auf eine Punkteteilung.