 2026-07-28T09:36:08.541Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Jeremy Weisheit // SpVgg Geratal

Die Thüringenliga startet in eine neue Spielzeit und im Eröffnungsspiel reist die SpVgg Geratal am Freitagabend zum Aufsteiger nach Suhl. Für Jeremy Weisheit ein besonders Spiel...

von André Hofmann · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julius Schwalenberg

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Jeremy Weisheit
Jeremy Weisheit

Denn der Gerataler Angreifer ist es eine kleine Reise zurück in die eigene Vergangenheit, spielte er doch bis zum B-Junioren-Alter für den 1. Suhler SV 06. Alte Verbindungen werden aber am Freitag für 90 Minuten ruhen...

"Zum Saisonauftakt wollen wir natürlich direkt gut starten und jeden möglichen Punkt mitnehmen. Mit dem Suhler SV wartet eine schwierige Aufgabe auf uns. Für mich persönlich ist das Spiel etwas Besonderes, weil der Suhler SV meine ehemalige Heimstätte im Jugendfußball war. Auch wenn unser Kader aktuell aufgrund von Verletzungen und Urlauben etwas dünn besetzt ist, werden wir als Mannschaft alles reinwerfen. Wenn jeder an seine Grenzen geht, bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich in die Saison starten können", blickt der 23-Jährige auf das Eröffnungsspiel der Thüringenliga. Gleich vier weiteren Teams traut er zum Start einen Auswärtserfolg zu, einzig Bad Berka und Weida prophezeit er Heimsiege...

DIE TIPPS VON JEREMY

Morgen, 18:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
18:30live

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
14:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
15:00live

⚽️ TIPP: 0:1

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
15:00live

⚽️ TIPP: 3:2

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00

⚽️ TIPP: 1:4