EXPERTENTIPP: Jeremy Weisheit // SpVgg Geratal

– Foto: Julius Schwalenberg

Denn der Gerataler Angreifer ist es eine kleine Reise zurück in die eigene Vergangenheit, spielte er doch bis zum B-Junioren-Alter für den 1. Suhler SV 06. Alte Verbindungen werden aber am Freitag für 90 Minuten ruhen...

"Zum Saisonauftakt wollen wir natürlich direkt gut starten und jeden möglichen Punkt mitnehmen. Mit dem Suhler SV wartet eine schwierige Aufgabe auf uns. Für mich persönlich ist das Spiel etwas Besonderes, weil der Suhler SV meine ehemalige Heimstätte im Jugendfußball war. Auch wenn unser Kader aktuell aufgrund von Verletzungen und Urlauben etwas dünn besetzt ist, werden wir als Mannschaft alles reinwerfen. Wenn jeder an seine Grenzen geht, bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich in die Saison starten können", blickt der 23-Jährige auf das Eröffnungsspiel der Thüringenliga. Gleich vier weiteren Teams traut er zum Start einen Auswärtserfolg zu, einzig Bad Berka und Weida prophezeit er Heimsiege...

DIE TIPPS VON JEREMY