EXPERTENTIPP: Jannis Zimmermann // 1. FC Eichsfeld

Dabei reist die Mannschaft um Jannis Zimmermann als Spitzenreiter in die Saale-Metropole. Geht es nach dem Abwehrspieler der Eichsfelder steht auch nach dem Spiel seine Elf noch auf der Pole Position der Thüringenliga...

Dabei weiß der 25-jährige Innenverteidiger aber mit Blick auf das Topspiel: "Das wird natürlich ein brutal schweres Spiel, weil sie dieses Jahr wirklich ein qualitativ sehr hochwertiges Team haben. Ich denke das ist ein Spiel, wo wir ausnahmsweise nicht als Favorit ins Spiel gehen. Trotzdem denke ich, dass, auch wenn weiterhin wichtige Spieler fehlen, wir mehr als genug Qualität in unserer Mannschaft haben, um da unsere Punkte zu holen." Auch Saalfeld und Thüringen Weida traut Jannis Zimmermann Auswärtssiege zu. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt der großgewachsene Abwehrspieler noch.

DIE TIPPS VON JANNIS