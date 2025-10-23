 2025-10-15T11:43:40.576Z

Expertentipp
– Foto: Julius Schwalenberg

EXPERTENTIPP: Jannis Zimmermann // 1. FC Eichsfeld

Der 9. Spieltag der Thüringenliga steht im Zeichen des Topspiels zwischen dem SV SCHOTT Jena und dem 1. FC Eichsfeld.

Verlinkte Inhalte

Thüringenliga
1. FC Eichsfeld
Jannis Zimmermann
Jannis Zimmermann

Dabei reist die Mannschaft um Jannis Zimmermann als Spitzenreiter in die Saale-Metropole. Geht es nach dem Abwehrspieler der Eichsfelder steht auch nach dem Spiel seine Elf noch auf der Pole Position der Thüringenliga...

Dabei weiß der 25-jährige Innenverteidiger aber mit Blick auf das Topspiel: "Das wird natürlich ein brutal schweres Spiel, weil sie dieses Jahr wirklich ein qualitativ sehr hochwertiges Team haben. Ich denke das ist ein Spiel, wo wir ausnahmsweise nicht als Favorit ins Spiel gehen. Trotzdem denke ich, dass, auch wenn weiterhin wichtige Spieler fehlen, wir mehr als genug Qualität in unserer Mannschaft haben, um da unsere Punkte zu holen." Auch Saalfeld und Thüringen Weida traut Jannis Zimmermann Auswärtssiege zu. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt der großgewachsene Abwehrspieler noch.

DIE TIPPS VON JANNIS

Sa., 25.10.2025, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
12:30

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
14:00

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
14:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
14:00live

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
14:00live

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Aufrufe: 023.10.2025, 17:30 Uhr
André HofmannAutor