Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Julius Schwalenberg
EXPERTENTIPP: Jannis Zimmermann // 1. FC Eichsfeld
Der 9. Spieltag der Thüringenliga steht im Zeichen des Topspiels zwischen dem SV SCHOTT Jena und dem 1. FC Eichsfeld.
Dabei reist die Mannschaft um Jannis Zimmermann als Spitzenreiter in die Saale-Metropole. Geht es nach dem Abwehrspieler der Eichsfelder steht auch nach dem Spiel seine Elf noch auf der Pole Position der Thüringenliga...
Dabei weiß der 25-jährige Innenverteidiger aber mit Blick auf das Topspiel: "Das wird natürlich ein brutal schweres Spiel, weil sie dieses Jahr wirklich ein qualitativ sehr hochwertiges Team haben. Ich denke das ist ein Spiel, wo wir ausnahmsweise nicht als Favorit ins Spiel gehen. Trotzdem denke ich, dass, auch wenn weiterhin wichtige Spieler fehlen, wir mehr als genug Qualität in unserer Mannschaft haben, um da unsere Punkte zu holen." Auch Saalfeld und Thüringen Weida traut Jannis Zimmermann Auswärtssiege zu. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt der großgewachsene Abwehrspieler noch.