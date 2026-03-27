EXPERTENTIPP: Jannik Koch // FSV Kölleda

– Foto: Thomas Geißler

Jannik Koch hat den Sprung von den A-Junioren zu den Herren gemeistert und hütet seit drei Spielzeiten nun das Gehäuse des FSV Kölleda. Auch wenn es in dieser Saison für Kölleda eher holprig zugeht, hat Jannik seinen Teil zu einer soliden Defensivarbeit mit 5 weißen Westen beigetragen.