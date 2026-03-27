 2026-03-25T14:09:28.761Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Jannik Koch // FSV Kölleda

Der 21. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Schlussmann des FSV Kölleda.

von Christopher Plischka · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Geißler

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Landesklasse 2
Kölleda
Jannik Koch
Jannik Koch

Jannik Koch hat den Sprung von den A-Junioren zu den Herren gemeistert und hütet seit drei Spielzeiten nun das Gehäuse des FSV Kölleda. Auch wenn es in dieser Saison für Kölleda eher holprig zugeht, hat Jannik seinen Teil zu einer soliden Defensivarbeit mit 5 weißen Westen beigetragen.

Einen Auswärtserfolg traut der junge Torwart an diesem Wochenende lediglich dem Tabellenführer zu. Hinzu kommen vier Heimsiege sowie zwei Punkteteilungen…

DIE TIPPS VON JANNIK ZUM 21. SPIELTAG

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
14:00live

⚽️ TIPP: 2:1

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
14:00

⚽️ TIPP: 0:1

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
15:00live

⚽️ TIPP: 3:1

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
14:00

⚽️ TIPP: 3:2


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis