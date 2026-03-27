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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Jannik Koch // FSV Kölleda
Der 21. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Schlussmann des FSV Kölleda.
von Christopher Plischka · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Jannik Koch hat den Sprung von den A-Junioren zu den Herren gemeistert und hütet seit drei Spielzeiten nun das Gehäuse des FSV Kölleda. Auch wenn es in dieser Saison für Kölleda eher holprig zugeht, hat Jannik seinen Teil zu einer soliden Defensivarbeit mit 5 weißen Westen beigetragen.
Einen Auswärtserfolg traut der junge Torwart an diesem Wochenende lediglich dem Tabellenführer zu. Hinzu kommen vier Heimsiege sowie zwei Punkteteilungen…