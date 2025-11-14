 2025-10-30T14:25:35.653Z

Expertentipp
– Foto: Cindy Scholz

EXPERTENTIPP: James-Kevin Nahr // 1. FC Greiz

In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 12. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom 1. FC Greiz.

Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Schott Jena II möchte James-Kevin mit seinem 1. FC Greiz einen ganz wichtigen Dreier gegen einen direkten Konkurrenten einfahren und sich somit etwas vom Tabellenkeller distanzieren. Außerdem tippt er nur auf einen weiteren Auswärtssieg vom VfB Apolda. Ansonsten sieht der 25-jährige Angreifer immer die Heimmannschaft im Vorteil.

DIE TIPPS VON JAMES-KEVIN:

Morgen, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
15:00live

⚽ TIPP: 4:3

Morgen, 14:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

Morgen, 14:45 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
14:45

⚽ TIPP: 1:0

Morgen, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
15:00live

⚽ TIPP: 4:1

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
14:00live

⚽ TIPP: 0:1

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
14:00

⚽ TIPP: 0:2

