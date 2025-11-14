Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Cindy Scholz
EXPERTENTIPP: James-Kevin Nahr // 1. FC Greiz
In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 12. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom 1. FC Greiz.
Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Schott Jena II möchte James-Kevin mit seinem 1. FC Greiz einen ganz wichtigen Dreier gegen einen direkten Konkurrenten einfahren und sich somit etwas vom Tabellenkeller distanzieren. Außerdem tippt er nur auf einen weiteren Auswärtssieg vom VfB Apolda. Ansonsten sieht der 25-jährige Angreifer immer die Heimmannschaft im Vorteil.