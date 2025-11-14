EXPERTENTIPP: James-Kevin Nahr // 1. FC Greiz

Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Schott Jena II möchte James-Kevin mit seinem 1. FC Greiz einen ganz wichtigen Dreier gegen einen direkten Konkurrenten einfahren und sich somit etwas vom Tabellenkeller distanzieren. Außerdem tippt er nur auf einen weiteren Auswärtssieg vom VfB Apolda. Ansonsten sieht der 25-jährige Angreifer immer die Heimmannschaft im Vorteil.