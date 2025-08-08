Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Amxfotografie Andreas Michael
EXPERTENTIPP: Henrik Sulze // FSV Kölleda
Vorhang auf für die Saison 2025/2026! Der FuPa Expertentipp startet in der Landesklasse 2 mit einem Offensivspieler des FSV Kölleda!