Expertentipp
– Foto: Amxfotografie Andreas Michael

EXPERTENTIPP: Henrik Sulze // FSV Kölleda

Vorhang auf für die Saison 2025/2026! Der FuPa Expertentipp startet in der Landesklasse 2 mit einem Offensivspieler des FSV Kölleda!

Henrik Sulze

Als Kölledaer Eigengewächs ist Henrik Sulze eine feste Größe in der Landesklasse-Elf von Trainer Marco Schmeißer. Zum Auftakt erwartet ihn und seine Mannschaft eine Reise ins Eichsfeld.

Durchweg knappe Ergebnisse erwartet der 20-Jährige zum Saisonstart. Neben dem eigenen Auswärtserfolg traut er lediglich Erfurt Nord die 3 Punkte in der Fremde zu.

DIE TIPPS VON HENRIK ZUM 1. SPIELTAG

Morgen, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
14:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
15:00

⚽️ TIPP: 3:2

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
14:00live

⚽️ TIPP: 0:1

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SV Germania Wüstheuterode
SV Germania WüstheuterodeWüstheuterod
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
14:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SC 1918 Großengottern
SC 1918 GroßengotternGroßengotter
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

