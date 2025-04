EXPERTENTIPP: Hannes Teichmann // SG Leimbach

Hannes Teichmann ist Leimbacher durch und durch. Seit 2016 sammelte der 29-Jährige knapp 150 Spiele und hat für einen Defensivspieler extrem wenig gelbe Karten, dafür aber einige Tore gesammelt. In dieser Saison kämpft er mit seiner Mannschaft nach vielen erfolgreichen Jahren in der Kreisoberliga mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg in die Kreisliga.