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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Frederik Windhauer // SC 1903 Weimar
In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 20. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SC 1903 Weimar.
Mit einem souveränen 2:0-Heimsieg gegen den FC Thüringen Jena möchte Frederik Windhauer den Aufwärtstrend der letzten Wochen vor heimischem Publikum bestätigen.
Auch auf den anderen Plätzen sieht der SC-Kapitän die Heimmannschaften meist im Vorteil. Neben einer Punkteteilung zwischen Jena-Zwätzen und dem VfR Bad Lobenstein sowie einem Auswärtssieg von Chemie Kahla, rechnet der 30-jährige mit fünf weiteren Heimsiegen.