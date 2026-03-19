 2026-03-13T07:45:35.464Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Frederik Windhauer // SC 1903 Weimar

In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 20. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SC 1903 Weimar.

von Fabian Göb · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Florian Wiechert

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Landesklasse 1
Frederik Windhauer
Frederik Windhauer

Mit einem souveränen 2:0-Heimsieg gegen den FC Thüringen Jena möchte Frederik Windhauer den Aufwärtstrend der letzten Wochen vor heimischem Publikum bestätigen.

Auch auf den anderen Plätzen sieht der SC-Kapitän die Heimmannschaften meist im Vorteil. Neben einer Punkteteilung zwischen Jena-Zwätzen und dem VfR Bad Lobenstein sowie einem Auswärtssieg von Chemie Kahla, rechnet der 30-jährige mit fünf weiteren Heimsiegen.

DIE TIPPS VON FREDERIK

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
14:00

⚽ TIPP: 4:0

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
14:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 21.03.2026, 14:30 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
14:30

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
14:00

⚽ TIPP: 2:1

So., 22.03.2026, 16:30 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
16:30

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 18:30 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
18:30

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
14:00

⚽ TIPP: 4:1

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
14:00

⚽ TIPP: 1:2