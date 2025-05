EXPERTENTIPP: Frederik Leis // 1. FC Sonneberg

Frederik Leis steht mit dem FC Sonneberg nach einer durchschnittlichen Saison auf Tabellenplatz 10. Für den ehemaligen Verbandsligisten eigentlich zu wenig. Der Mittelfeldspieler will nun zumindest mit einem Saisonendspurt noch retten was zu retten ist.

Den Anfang will der 26-Jährige am liebsten beim Tabellendritten in Hildburghausen machen. Drei weitere Auswärtssiege und ein Remis erwartet Frederik. Tabellenführer Borsch wird seiner Meinung nach einen weiteren Schritt in Richtung vorzeitige Meisterschaft machen.

DIE TIPPS VON FREDERIK ZUM 26. SPIELTAG