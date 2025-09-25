Expertentipp: Franz Fiedler // FSV Wacker 03 Gotha

Nach zwei herben Niederlagen steht für den FSV Wacker 03 Gotha ein Heimspiel gegen Bad Salzungen an. Der Gegner riss diese Saison auch noch keine Bäume aus - Chance und Gefahr zugleich für Wacker und Franz Fiedler?!

"Gegen Gospenroda waren wir über 70 Minuten in Unterzahl, hinzu kam phasenweise Pech. Da kann so ein Ergebnis schon mal zustande kommen. Gegen Sonneberg waren wir nie so richtig auf dem Platz. Gegen Bad Salzungen wollen wir jetzt zurück in die Erfolgsspur und wieder eine Serie starten. In den letzten Jahren lag uns der Gegner", so Franz Fiedler mit Blick auf seinen 3:1-Tipp. Auch Ohratal, Steinach, Ifta und Hildburghausen traut er Heimsiege zu. Weiterhin tippt der Offensivspieler ein Unentschieden und zwei Auswärtssiege für die Verbandsliga-Absteiger aus Meiningen und Schweina.

DIE TIPPS VON FRANZ