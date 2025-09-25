 2025-09-23T12:48:49.527Z

Expertentipp
– Foto: Tobias Leinhos, Christian Heil

Expertentipp: Franz Fiedler // FSV Wacker 03 Gotha

Aufstiegsmitfavorit FSV Wacker 03 Gotha ließ in den letzten beiden Spielen mächtig Federn. Am 6.Spieltag will Franz Fiedler mit seinen Jungs zurück in die Erfolgsspur.

Nach zwei herben Niederlagen steht für den FSV Wacker 03 Gotha ein Heimspiel gegen Bad Salzungen an. Der Gegner riss diese Saison auch noch keine Bäume aus - Chance und Gefahr zugleich für Wacker und Franz Fiedler?!

"Gegen Gospenroda waren wir über 70 Minuten in Unterzahl, hinzu kam phasenweise Pech. Da kann so ein Ergebnis schon mal zustande kommen. Gegen Sonneberg waren wir nie so richtig auf dem Platz. Gegen Bad Salzungen wollen wir jetzt zurück in die Erfolgsspur und wieder eine Serie starten. In den letzten Jahren lag uns der Gegner", so Franz Fiedler mit Blick auf seinen 3:1-Tipp. Auch Ohratal, Steinach, Ifta und Hildburghausen traut er Heimsiege zu. Weiterhin tippt der Offensivspieler ein Unentschieden und zwei Auswärtssiege für die Verbandsliga-Absteiger aus Meiningen und Schweina.

DIE TIPPS VON FRANZ

Sa., 27.09.2025, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
13:30live

⚽ TIPP: 2:4

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
15:00live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
15:00live

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
15:00

⚽ TIPP: 1:0

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
15:00live

⚽ TIPP: 1:0

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
15:00live

⚽ TIPP: 3:0

André Hofmann