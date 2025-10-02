Expertentipp: Florian Scheidemann // 1. FC Sonneberg 2004

"Wir freuen uns natürlich auf das Derby am Donnerstag, solche Spiele haben immer ihren ganz eigenen Reiz. Danach heißt es schnell regenerieren und den Fokus direkt auf Steinbach-Hallenberg legen, um auch dort etwas Zählbares mitzunehmen. Wir sind zur Zeit gut drauf und haben auch den Anspruch an uns selbst in beiden Spielen alles reinzuhauen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Danach haben wir erstmal zwei Wochen Zeit und genügend Zeit zum Regenerieren", blickt Florian auf den Doppelspieltag seiner Mannschaft. Insgesamt sagt der Defensivallrounder fünf Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Unentschieden.

DIE TIPPS VON FLORIAN