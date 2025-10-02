 2025-10-02T08:44:29.515Z

Expertentipp
– Foto: Carsten Zeich

Expertentipp: Florian Scheidemann // 1. FC Sonneberg 2004

Für den 1. FC Sonneberg steht eine besondere englische Woche an. Denn es geht am Donnerstag schon im Derby gegen Steinach um Punkte, zwei Tage später schon wieder...

Landesklasse 3
Sonneberg
Steinach
Florian Scheidemann
Florian Scheidemann

Mit Florian Scheidemann übernimmt einer der erfahrensten Kicker der Spielzeugstädter den FuPa-Expertentipp diese Woche. Der Abwehrspieler will mit der Maximalausbeute das Wochenende beschließen.

"Wir freuen uns natürlich auf das Derby am Donnerstag, solche Spiele haben immer ihren ganz eigenen Reiz. Danach heißt es schnell regenerieren und den Fokus direkt auf Steinbach-Hallenberg legen, um auch dort etwas Zählbares mitzunehmen. Wir sind zur Zeit gut drauf und haben auch den Anspruch an uns selbst in beiden Spielen alles reinzuhauen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Danach haben wir erstmal zwei Wochen Zeit und genügend Zeit zum Regenerieren", blickt Florian auf den Doppelspieltag seiner Mannschaft. Insgesamt sagt der Defensivallrounder fünf Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Unentschieden.

DIE TIPPS VON FLORIAN

Heute, 18:30 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
18:30

⚽ TIPP: 1:3

Morgen, 14:30 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
14:30live

⚽ TIPP: 3:2

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
14:00live

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
15:00live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:00live

⚽ TIPP: 1:2

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
15:00

⚽ TIPP: 2:1

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
15:00

⚽ TIPP: 2:1

André HofmannAutor