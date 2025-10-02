Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Carsten Zeich
Expertentipp: Florian Scheidemann // 1. FC Sonneberg 2004
Für den 1. FC Sonneberg steht eine besondere englische Woche an. Denn es geht am Donnerstag schon im Derby gegen Steinach um Punkte, zwei Tage später schon wieder...
Mit Florian Scheidemann übernimmt einer der erfahrensten Kicker der Spielzeugstädter den FuPa-Expertentipp diese Woche. Der Abwehrspieler will mit der Maximalausbeute das Wochenende beschließen.
"Wir freuen uns natürlich auf das Derby am Donnerstag, solche Spiele haben immer ihren ganz eigenen Reiz. Danach heißt es schnell regenerieren und den Fokus direkt auf Steinbach-Hallenberg legen, um auch dort etwas Zählbares mitzunehmen. Wir sind zur Zeit gut drauf und haben auch den Anspruch an uns selbst in beiden Spielen alles reinzuhauen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Danach haben wir erstmal zwei Wochen Zeit und genügend Zeit zum Regenerieren", blickt Florian auf den Doppelspieltag seiner Mannschaft. Insgesamt sagt der Defensivallrounder fünf Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Unentschieden.