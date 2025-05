EXPERTENTIPP: Florian Häußler // VfB 09 Pößneck

Mit einem deutlichen Auswärtssieg beim Schlusslicht aus Rothenstein möchte Florian mit seinem VfB 09 Pößneck das Ziel vom Klassenerhalt am Leben erhalten. Generell sieht der 28-jährige Mittelfeldspieler die Auswärtsmannschaften im Vorteil. Lediglich in Greiz und in Kahla rechnet er mit einem Erfolg der Heimmanschaft.