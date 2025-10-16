 2025-10-15T11:43:40.576Z

Expertentipp
– Foto: Janine Volbert

EXPERTENTIPP: Florian Graupner // Eurotrink Kickers FCL Gera

In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der achte Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche von den Eurotrink Kickers.

Mit einem 3:1 Heimsieg möchte Florian Graupner den starken Saisonstart seiner Mannschaft mit einem Heimsieg weiter ausbauen. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der Angreifer mit vielen Heimsiegen. Nur den Topteams aus Kahla und Bad Berka traut er einen Auswärtssieg zu. In Rudolstadt und in Weimar rechnet er mit einer Punkteteilung.

DIE TIPPS VON FLORIAN:

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
15:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
15:00live

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
15:00

⚽ TIPP: 3:2

Morgen, 19:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
19:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
14:00

⚽ TIPP: 0:4

16.10.2025, 09:40 Uhr
Fabian GöbAutor