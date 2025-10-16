EXPERTENTIPP: Florian Graupner // Eurotrink Kickers FCL Gera

Mit einem 3:1 Heimsieg möchte Florian Graupner den starken Saisonstart seiner Mannschaft mit einem Heimsieg weiter ausbauen. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der Angreifer mit vielen Heimsiegen. Nur den Topteams aus Kahla und Bad Berka traut er einen Auswärtssieg zu. In Rudolstadt und in Weimar rechnet er mit einer Punkteteilung.