Expertentipp
– Foto: Janine Volbert
EXPERTENTIPP: Florian Graupner // Eurotrink Kickers FCL Gera
In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der achte Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche von den Eurotrink Kickers.
Mit einem 3:1 Heimsieg möchte Florian Graupner den starken Saisonstart seiner Mannschaft mit einem Heimsieg weiter ausbauen. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der Angreifer mit vielen Heimsiegen. Nur den Topteams aus Kahla und Bad Berka traut er einen Auswärtssieg zu. In Rudolstadt und in Weimar rechnet er mit einer Punkteteilung.