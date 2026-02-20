 2026-02-19T12:53:34.809Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Florian Cepa / BSV Eintracht Sondershausen

Die Rückrunde in der Landesklasse 2 startet mit dem 16.Spieltag. Der FuPa Expertentipp kommt von einem Neuzugang des BSV Eintracht Sondershausen.

von Christopher Plischka · Heute, 08:00 Uhr

Landesklasse 2
Sondersh.
Florian Cepa
Florian Cepa

Florian Cepa kennt die Landesklasse 2 noch aus der Saison 2022/2023, als mit der LSG 80 Oberheldrungen die ein oder andere Überraschung gelang und auch er selbst 7 Saisontore beisteuerte. Nach drei weiteren Jahren Landesklasse beim VfB Oberröblingen will er nun mit Sondershausen in eine erfolgreiche Rückrunde starten.

Florian hält es - ausgenommen von einem Remis - durchweg mit den Heimteams, ohne aber deutliche Resultate zu erwarten. Auch Schlusslicht Bad Tennstedt und der VfB Artern werden mit einem Erfolg in die Rückserie starten, wenn "FC19" Recht behält…

DIE TIPPS VON FLORIAN ZUM 16. SPIELTAG

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
15:00

⚽️ TIPP: 3:2

Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
15:00live

⚽️ TIPP: 3:0

Morgen, 14:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis