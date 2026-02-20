EXPERTENTIPP: Florian Cepa / BSV Eintracht Sondershausen

Florian Cepa kennt die Landesklasse 2 noch aus der Saison 2022/2023, als mit der LSG 80 Oberheldrungen die ein oder andere Überraschung gelang und auch er selbst 7 Saisontore beisteuerte. Nach drei weiteren Jahren Landesklasse beim VfB Oberröblingen will er nun mit Sondershausen in eine erfolgreiche Rückrunde starten.