EXPERTENTIPP: Florian Cepa / BSV Eintracht Sondershausen

Florian Cepa kennt die Landesklasse 2 noch aus der Saison 2022/2023, als mit der LSG 80 Oberheldrungen die ein oder andere Überraschung gelang und auch er selbst 7 Saisontore beisteuerte. Nach drei weiteren Jahren Landesklasse beim VfB Oberröblingen will er nun mit Sondershausen in eine erfolgreiche Rückrunde starten.
Florian hält es - ausgenommen von einem Remis - durchweg mit den Heimteams, ohne aber deutliche Resultate zu erwarten. Auch Schlusslicht Bad Tennstedt und der VfB Artern werden mit einem Erfolg in die Rückserie starten, wenn "FC19" Recht behält…
DIE TIPPS VON FLORIAN ZUM 16. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 3:2
⚽️ TIPP: 3:1
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 2:2
⚽️ TIPP: 3:1
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis