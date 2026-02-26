EXPERTENTIPP: Ferdi Yoro // SV 08 Steinach

– Foto: SV 08 Steinach

Der 22-jährige Togolese will mit einem Auswärtssieg am Gegner aus Meiningen vorbeigehen: "Beim Spiel in Meiningen erwartet uns ein intensives und anspruchsvolles Duell. Wir wissen, dass sie zu Hause stark sind und wir haben großen Respekt vor unserem Gegner. Respekt vor dem Gegner ist wichtig aber Angst kennen wir nicht. Wir glauben an unsere Stärke und an unsere Mannschaft. Wir fahren mit viel Selbstvertrauen dorthin. Wir haben gut trainiert, der Teamgeist ist stark und jeder weiß, was er auf dem Platz zu tun hat. Wenn wir konzentriert bleiben, als Einheit auftreten und unsere Qualität zeigen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen können." Auch Hildburghausen, Schweina-Gumpelstadt, Barchfeld und Ohratal traut Ferdi einen Auswärtssieg zu. Zwei Remis und nur einen Heimsieg für Gospenroda sagt der Steinacher Mittelfeldspieler noch voraus.

DIE TIPPS VON FERDI

⚽ TIPP: 2:2

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr SV Wacker 04 Bad Salzungen Salzungen FC 02 Barchfeld FC Barchfeld 14:00 PUSH

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr SV 1921 Walldorf SV Walldorf FSV Eintracht Hildburghausen FSV 06 Hibu 14:00 PUSH

⚽ TIPP: 1:3

⚽ TIPP: 2:2

⚽ TIPP: 0:3

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr VfL Meiningen 04 Meiningen SV 08 Steinach Steinach 15:00 PUSH