Expertentipp

EXPERTENTIPP: Ferdi Yoro // SV 08 Steinach

Der 17. Spieltag der Landesklasse 3 steht auf dem Plan und das Highlight-Spiel steigt dabei in Meiningen.

von André Hofmann · Heute, 08:47 Uhr
– Foto: SV 08 Steinach

Der VfL Meiningen 04 hat letzte Woche die Tabellenführung in Hildburghausen eingebüßt. Mit dem SV 08 Steinach kommt nun der direkte Verfolger in die Theaterstadt - Mittelfeldspieler Ferdi Yoro hat für das Spiel beim VfL klare Pläne...

Der 22-jährige Togolese will mit einem Auswärtssieg am Gegner aus Meiningen vorbeigehen: "Beim Spiel in Meiningen erwartet uns ein intensives und anspruchsvolles Duell. Wir wissen, dass sie zu Hause stark sind und wir haben großen Respekt vor unserem Gegner. Respekt vor dem Gegner ist wichtig aber Angst kennen wir nicht. Wir glauben an unsere Stärke und an unsere Mannschaft. Wir fahren mit viel Selbstvertrauen dorthin. Wir haben gut trainiert, der Teamgeist ist stark und jeder weiß, was er auf dem Platz zu tun hat. Wenn wir konzentriert bleiben, als Einheit auftreten und unsere Qualität zeigen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen können." Auch Hildburghausen, Schweina-Gumpelstadt, Barchfeld und Ohratal traut Ferdi einen Auswärtssieg zu. Zwei Remis und nur einen Heimsieg für Gospenroda sagt der Steinacher Mittelfeldspieler noch voraus.

DIE TIPPS VON FERDI

Sa., 28.02.2026, 13:30 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
13:30live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
14:00

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
14:00live

⚽ TIPP: 0:3

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
15:00

⚽ TIPP: 1:3

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
14:00

⚽ TIPP: 3:1