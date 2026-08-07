 2026-08-06T13:32:42.897Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Felix Künzel // SV BW '90 Neustadt/Orla

Der 2. Spieltag der Thüringenliga steht an und zwei Teams, die offensiv stark und optimal gestartet sind, treffen aufeinander...

von André Hofmann · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Janine Volbert

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Thüringenliga
Neustadt/O.
Felix Künzel
Felix Künzel

Für Felix Künzel ist es zudem ein Treffen mit ein paar Freunden, wenn er mit seinem SV Blau-Weiß '90 Neustadt/Orla zum Meister SV SCHOTT Jena reist.

Dabei glaubt der 24-jährige Offensivspieler daran auch den amtierenden Meister im eigenen Wohnzimmer zu ärgern: "Ich freue mich sehr auf das Spiel gegen SCHOTT. Zum einen, weil dort einige gute Freunde von mir spielen, zum anderen aber vor allem, weil sie eine Mannschaft sind, die jedem Gegner alles abverlangt. Wer gegen SCHOTT etwas Zählbares mitnehmen möchte, braucht über 90 Minuten eine stabile Defensive, eine gierige Offensive und vor allem die richtige Mentalität. Ich bin überzeugt, dass wir all das auf den Platz bringen können. Wir befinden uns aktuell in einer guten Verfassung und können mit großem Selbstvertrauen nach Jena fahren." Auch Fahner Höhe traut Felix einen Auswärtssieg zu, sonst glaubt er an fünf Heimsiege und ein Unentschieden.

DIE TIPPS VON FELIX

Heute, 18:30 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
18:30live

⚽️ TIPP: 3:2

Morgen, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
12:30

⚽️ TIPP: 2:3

Morgen, 13:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
13:00

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
14:00

⚽️ TIPP: 3:0

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
14:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 14:00 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
15:00live

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
15:00

⚽️ TIPP: 1:2