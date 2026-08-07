EXPERTENTIPP: Felix Künzel // SV BW '90 Neustadt/Orla

– Foto: Janine Volbert

Dabei glaubt der 24-jährige Offensivspieler daran auch den amtierenden Meister im eigenen Wohnzimmer zu ärgern: "Ich freue mich sehr auf das Spiel gegen SCHOTT. Zum einen, weil dort einige gute Freunde von mir spielen, zum anderen aber vor allem, weil sie eine Mannschaft sind, die jedem Gegner alles abverlangt. Wer gegen SCHOTT etwas Zählbares mitnehmen möchte, braucht über 90 Minuten eine stabile Defensive, eine gierige Offensive und vor allem die richtige Mentalität. Ich bin überzeugt, dass wir all das auf den Platz bringen können. Wir befinden uns aktuell in einer guten Verfassung und können mit großem Selbstvertrauen nach Jena fahren." Auch Fahner Höhe traut Felix einen Auswärtssieg zu, sonst glaubt er an fünf Heimsiege und ein Unentschieden.

DIE TIPPS VON FELIX

Heute, 18:30 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz FC Einheit Bad Berka Bad Berka 18:30 live PUSH

⚽️ TIPP: 3:2

⚽️ TIPP: 2:3

Morgen, 13:00 Uhr SV 09 Arnstadt Arnstadt Bad Frankenhausen Bad Frankenhausen 13:00 PUSH

⚽️ TIPP: 2:1

⚽️ TIPP: 3:0

⚽️ TIPP: 2:2

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 15:00 Uhr SpVgg Geratal Geratal FSV Wacker Nordhausen Nordhausen 15:00 live PUSH

⚽️ TIPP: 2:0