Expertentipp
EXPERTENTIPP: Fabrice Werner // FC Thüringen Jena
Der Thüringer Landespokal hat am Wochenende den Freistaat fest in Griff. 31 Partien stehen auf dem Plan, weshalb wir vier Spieler im FuPa-Expertentipp befragt haben.
Einen Teil der Partien übernimmt Fabrice Werner, Spieler des FC Thüringen Jena im Expertentipp. Für den 24-jährigen Abwehrspieler geht es mit seiner Mannschaft gegen den klassenniedrigeren SV Ilmenau aus der Kreisoberliga.