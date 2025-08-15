 2025-08-14T11:39:53.462Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Fabrice Werner // FC Thüringen Jena

Der Thüringer Landespokal hat am Wochenende den Freistaat fest in Griff. 31 Partien stehen auf dem Plan, weshalb wir vier Spieler im FuPa-Expertentipp befragt haben.

Einen Teil der Partien übernimmt Fabrice Werner, Spieler des FC Thüringen Jena im Expertentipp. Für den 24-jährigen Abwehrspieler geht es mit seiner Mannschaft gegen den klassenniedrigeren SV Ilmenau aus der Kreisoberliga.

DIE TIPPS VON FABRICE:

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
15:00

⚽ TIPP: 0:3

Morgen, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
15:00

⚽ TIPP: 3:1

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 1990 Niederpöllnitz
SV Blau-Weiß 1990 NiederpöllnitzNiederpölln.
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
15:00

⚽ TIPP: 1:4

Morgen, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
15:00

⚽ TIPP: 4:1

Morgen, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
SV Germania Ilmenau
SV Germania IlmenauSV Ilmenau
15:00

⚽ TIPP: 3:2

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00live

⚽ TIPP: 2:1

