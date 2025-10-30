EXPERTENTIPP: Fabien Seidel // Neustadt/Orla II

Mit einem knappen 0:1-Auswärtssieg bei der Zweitvertretung von SCHOTT Jena möchte Fabien Seidel einen wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt gehen und den Sieg am vergangenen Wochenende gegen Thüringenligaabsteiger SC 1903 Weimar veredeln. Auf den anderen Plätzen sieht der Angreifer zumeist die Heimmannschaft im Vorteil. Nur dem SV Eintracht Eisenberg sagt er ebenfalls einen Auswärtssieg voraus. In Rudolstadt und in Ehrenhain rechnet Fabien mit Punkteteilungen.