Expertentipp
EXPERTENTIPP: Fabien Seidel // Neustadt/Orla II

In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der zehnte Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Blau-Weiß Neustadt/Orla II.

Mit einem knappen 0:1-Auswärtssieg bei der Zweitvertretung von SCHOTT Jena möchte Fabien Seidel einen wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt gehen und den Sieg am vergangenen Wochenende gegen Thüringenligaabsteiger SC 1903 Weimar veredeln. Auf den anderen Plätzen sieht der Angreifer zumeist die Heimmannschaft im Vorteil. Nur dem SV Eintracht Eisenberg sagt er ebenfalls einen Auswärtssieg voraus. In Rudolstadt und in Ehrenhain rechnet Fabien mit Punkteteilungen.

DIE TIPPS VON FABIEN:

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
14:00live

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
14:00

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 01.11.2025, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
15:00

⚽ TIPP: 4:1

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
14:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
14:00

⚽ TIPP: 3:1

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
14:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
14:00

⚽ TIPP: 0:1

