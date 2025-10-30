Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Janine Volbert
EXPERTENTIPP: Fabien Seidel // Neustadt/Orla II
In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der zehnte Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Blau-Weiß Neustadt/Orla II.
Mit einem knappen 0:1-Auswärtssieg bei der Zweitvertretung von SCHOTT Jena möchte Fabien Seidel einen wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt gehen und den Sieg am vergangenen Wochenende gegen Thüringenligaabsteiger SC 1903 Weimar veredeln. Auf den anderen Plätzen sieht der Angreifer zumeist die Heimmannschaft im Vorteil. Nur dem SV Eintracht Eisenberg sagt er ebenfalls einen Auswärtssieg voraus. In Rudolstadt und in Ehrenhain rechnet Fabien mit Punkteteilungen.