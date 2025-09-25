 2025-09-23T12:48:49.527Z

Expertentipp
– Foto: Marcel Bube

Expertentipp: Erik Tschirschky // SV Blau-Weiß Büßleben

Nach dem ersten Thüringenliga-Sieg reist Aufsteiger Büßleben am 6. Spieltag sicher als Außenseiter, aber dennoch im Bewusstsein für eine Überraschung zu sorgen, zum Tabellenführer.

Verlinkte Inhalte

Thüringenliga
Büßleben
Erik Tschirschky
Erik Tschirschky

Erik Tschirschky war letzte Woche der Torschütze zum historischen ersten Verbandsliga-Erfolg gegen Wacker 90 Nordhausen. Mit dem gleichen Ergebnis könnte der Offensivspieler nun auch beim 1. FC Eichsfeld leben.

"Wir sind es inzwischen gewohnt als Außenseiter in die Spiele zu gehen. Wir haben gelernt, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Wenn wir auf uns schauen und alles reinwerfen, wie in den letzten zwei spielen, dann wird es auch für Eichsfeld schwer gegen uns drei Punkte zu holen", zeigt sich der 26-Jährige optimistisch und tippt einen 1:0-Sieg beim Spitzenreiter. Auch SCHOTT & Neustadt/Orla traut Erik Auswärtssiege zu, drei Unentschieden und Heimsiege für Fahner Höhe, Arnstadt & Wismut Gera tippt er noch.

DIE TIPPS VON ERIK

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
15:00live

⚽ TIPP: 0:1

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
15:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
15:00live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
15:00

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
15:00live

⚽ TIPP: 2:2

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Aufrufe: 025.9.2025, 07:30 Uhr
André HofmannAutor