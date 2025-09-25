Expertentipp: Erik Tschirschky // SV Blau-Weiß Büßleben

"Wir sind es inzwischen gewohnt als Außenseiter in die Spiele zu gehen. Wir haben gelernt, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Wenn wir auf uns schauen und alles reinwerfen, wie in den letzten zwei spielen, dann wird es auch für Eichsfeld schwer gegen uns drei Punkte zu holen", zeigt sich der 26-Jährige optimistisch und tippt einen 1:0-Sieg beim Spitzenreiter. Auch SCHOTT & Neustadt/Orla traut Erik Auswärtssiege zu, drei Unentschieden und Heimsiege für Fahner Höhe, Arnstadt & Wismut Gera tippt er noch.

DIE TIPPS VON ERIK