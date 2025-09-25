Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Marcel Bube
Expertentipp: Erik Tschirschky // SV Blau-Weiß Büßleben
Nach dem ersten Thüringenliga-Sieg reist Aufsteiger Büßleben am 6. Spieltag sicher als Außenseiter, aber dennoch im Bewusstsein für eine Überraschung zu sorgen, zum Tabellenführer.
Erik Tschirschky war letzte Woche der Torschütze zum historischen ersten Verbandsliga-Erfolg gegen Wacker 90 Nordhausen. Mit dem gleichen Ergebnis könnte der Offensivspieler nun auch beim 1. FC Eichsfeld leben.
"Wir sind es inzwischen gewohnt als Außenseiter in die Spiele zu gehen. Wir haben gelernt, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Wenn wir auf uns schauen und alles reinwerfen, wie in den letzten zwei spielen, dann wird es auch für Eichsfeld schwer gegen uns drei Punkte zu holen", zeigt sich der 26-Jährige optimistisch und tippt einen 1:0-Sieg beim Spitzenreiter. Auch SCHOTT & Neustadt/Orla traut Erik Auswärtssiege zu, drei Unentschieden und Heimsiege für Fahner Höhe, Arnstadt & Wismut Gera tippt er noch.