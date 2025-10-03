Expertentipp: Eric Stelzer // SV 09 Arnstadt

"Ich erwarte einen motivierten Aufsteiger, der richtig Bock hat auf die Liga und uns zuhause nichts schenken wird. Wir sind nach dem Ausscheiden von vor zwei Jahren im Pokal gewarnt und nehmen sie sehr ernst", blickt der 30-Jährige auf die Aufgabe in Borsch. Dennoch will er die drei Punkte mitnehmen und dabei wieder zu Null spielen: "Unsere Abwehr ist dieses Jahr ein großes plus und deshalb spielen wir zu Null. Vorne wird hoffentlich einer reinfallen und deshalb wird es ein knapper Auswärtssieg." Auch Fahner Höhe und Schleiz traut er Auswärtssiege zu. Zudem tippt er gleich vier Remis und nur einen Heimsieg für Bad Frankenhausen.

DIE TIPPS VON ERIC