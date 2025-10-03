 2025-10-02T08:44:29.515Z

Expertentipp
– Foto: Christian Igel

Expertentipp: Eric Stelzer // SV 09 Arnstadt

Der 7. Spieltag der Thüringenliga steht auf dem Plan. Im Freitagsspiel wartet auf den Tabellenzweiten vom SV 09 Arnstadt ein harter Brocken bei einem guten Aufsteiger.

Die Arnstädter reisen mit der besten Liga-Defensive (bisher nur drei Gegentore) zum Neuling nach Borsch in die Rhön. Die drei Punkte will Abwehrspieler Eric Stelzer dann aber gerne mit auf die Heimreise nehmen.

"Ich erwarte einen motivierten Aufsteiger, der richtig Bock hat auf die Liga und uns zuhause nichts schenken wird. Wir sind nach dem Ausscheiden von vor zwei Jahren im Pokal gewarnt und nehmen sie sehr ernst", blickt der 30-Jährige auf die Aufgabe in Borsch. Dennoch will er die drei Punkte mitnehmen und dabei wieder zu Null spielen: "Unsere Abwehr ist dieses Jahr ein großes plus und deshalb spielen wir zu Null. Vorne wird hoffentlich einer reinfallen und deshalb wird es ein knapper Auswärtssieg." Auch Fahner Höhe und Schleiz traut er Auswärtssiege zu. Zudem tippt er gleich vier Remis und nur einen Heimsieg für Bad Frankenhausen.

DIE TIPPS VON ERIC

Heute, 15:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
15:00

⚽ TIPP: 0:1

Morgen, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
12:30

⚽ TIPP: 2:2

Morgen, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
14:00live

⚽ TIPP: 2:0

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
14:00

⚽ TIPP: 1:1

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
15:00live

⚽ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
15:00live

⚽ TIPP: 1:1

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
15:00live

⚽ TIPP: 0:1

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
15:00live

⚽ TIPP: 1:1

