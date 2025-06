EXPERTENTIPP: Eric Kunth // SpVgg Geratal

Dabei geht es für die Spielvereinigung gegen den FC Saalfeld, der mit einem Sieg noch an den Geratalern vorbeigehen könnte. Wenn dann Heiligenstadt nicht aufsteigt, würden die Gerataler womöglich noch absteigen. Ein Szenario, dass Eric in jedem Fall umgehen will: "Das wird natürlich ein schwieriges Spiel, dass hat man im Hinspiel schon gesehen, dennoch denke ich das wir als Team nochmal in der Rückrunde einen Schritt nach vorne gemacht haben.Wir wollen die Chance nutzen den Klassenerhalt Samstag endgültig perfekt zu machen und verlassen uns nicht darauf was in den anderen Spielen passiert.". Insgesamt sagt der Keeper drei Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Unentschieden voraus.

DIE TIPPS VON ERIC