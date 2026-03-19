 2026-03-13T07:45:35.464Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Emil Breuksch // Erlauer SV Grün-Weiß

In der Landesklasse 3 steht am Sonntag ein wichtiges Derby im Landkreis Hildburghausen auf dem Plan. Für Erlaus' Abwehrspieler Emil Breuksch mit einem klaren Ziel.

von André Hofmann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mila, Vanessa Hopfeld

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Landesklasse 3
Erlauer SV
Emil Breuksch
Emil Breuksch

Denn der grün-weiße Abwehrspieler will gerne den "Laden dicht halten" und den Favoriten ärgern.

"In Hildburghausen erwartet uns ein intensives und körperbetontes Spiel gegen einen unangenehmen Gegner, der vor allem über Einsatz und Heimstärke kommt. Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an konzentriert auftreten, unser Tempo durchziehen und defensiv stabil stehen. Optimistisch stimmt mich, dass wir den notwendigen Kampfgeist auf den Platz bringen möchten und drei Rückrunden-Punkte mit nach Erlau nehmen wollen", sagt Emil mit Blick auf das Sonntagsspiel in Hildburghausen. Auch Meiningen und Schweina trat er einen Auswärtserfolg zu. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt der 23-Jährige noch.

DIE TIPPS VON EMIL

Sa., 21.03.2026, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
13:30live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
14:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
14:00

⚽ TIPP: 2:3

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
14:00

⚽ TIPP: 0:1