EXPERTENTIPP: Emil Breuksch // Erlauer SV Grün-Weiß

– Foto: Mila, Vanessa Hopfeld

"In Hildburghausen erwartet uns ein intensives und körperbetontes Spiel gegen einen unangenehmen Gegner, der vor allem über Einsatz und Heimstärke kommt. Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an konzentriert auftreten, unser Tempo durchziehen und defensiv stabil stehen. Optimistisch stimmt mich, dass wir den notwendigen Kampfgeist auf den Platz bringen möchten und drei Rückrunden-Punkte mit nach Erlau nehmen wollen", sagt Emil mit Blick auf das Sonntagsspiel in Hildburghausen. Auch Meiningen und Schweina trat er einen Auswärtserfolg zu. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt der 23-Jährige noch.

DIE TIPPS VON EMIL