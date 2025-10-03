 2025-10-02T08:44:29.515Z

Expertentipp
– Foto: Stefan Hageböke

EXPERTENTIPP: Elias Schollmeyer / SV Dingelstädt

Der 7. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Aufsteiger SV Dingelstädt.

In der ersten Landesklasse-Saison präsentiert sich Aufsteiger Dingelstädt in guter Frühform und hat bereits 10 Punkte auf dem Konto. Abwehrspieler Elias Schollmeyer, der in den letzten Jahren kräftig mit am Aufstieg gearbeitet hat, will auch im Heimspiel gegen Großengottern das Punktekonto weiter aufstocken.

Natürlich möchte Elias als Defensivspieler, dass am Ende die Null steht. Er traut auch Gispersleben und Siemerode einen Heimsieg zu. Ansonsten hält er es eher mit den Auswärtsteams und rechnet mit einem Remis im Topspiel des Spieltags.

DIE TIPPS VON ELIAS ZUM 7. SPIELTAG

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
15:00

⚽️ TIPP: 3:0

Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
14:00live

⚽️ TIPP: 0:2

Morgen, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
14:00

⚽️ TIPP: 2:3

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
15:00

⚽️ TIPP: 1:0

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
15:00

⚽️ TIPP: 2:3

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
14:00

⚽️ TIPP: 2:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

Aufrufe: 03.10.2025, 16:00 Uhr
Christopher PlischkaAutor