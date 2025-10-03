EXPERTENTIPP: Elias Schollmeyer / SV Dingelstädt

In der ersten Landesklasse-Saison präsentiert sich Aufsteiger Dingelstädt in guter Frühform und hat bereits 10 Punkte auf dem Konto. Abwehrspieler Elias Schollmeyer, der in den letzten Jahren kräftig mit am Aufstieg gearbeitet hat, will auch im Heimspiel gegen Großengottern das Punktekonto weiter aufstocken.

Natürlich möchte Elias als Defensivspieler, dass am Ende die Null steht. Er traut auch Gispersleben und Siemerode einen Heimsieg zu. Ansonsten hält er es eher mit den Auswärtsteams und rechnet mit einem Remis im Topspiel des Spieltags.



DIE TIPPS VON ELIAS ZUM 7. SPIELTAG

