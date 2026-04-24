 2026-04-23T13:43:33.969Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Elias Exner / VfB Artern

Der 24. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom VfB Artern.

von Christopher Plischka · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Harbke

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Landesklasse 2
VfB Artern
Elias Exner
Elias Exner

Der VfB Artern feierte zuletzt 3 Siege in Folge und befindet sich nun auf Tuchfühlung zu den Plätzen 12 und 13. Auch gegen Kölleda sollen weitere Punkte folgen. Mittelfeldspieler Elias Exner erwartet "ein ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für uns. Außerdem wollen wir das Hinspiel wieder gut machen, wo wir 4:0 verloren haben."

An der Tabellenspitze geht Elias zudem davon aus, dass sich mit Blick auf das Saisonfinale ein Zweikampf herauskristallisieren wird. Gispersleben traut er ebenfalls einen wichtigen Auswärtserfolg zu…

DIE TIPPS VON ELIAS ZUM 24. SPIELTAG

Heute, 18:30 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
18:30

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
Großrudestedt
GroßrudestedtGroßrudestedt
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
15:00

⚽️ TIPP: 3:1

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Bad Tennstedt
Bad TennstedtBad Tennstedt
Sondershausen
SondershausenSondershausen
15:00live

⚽️ TIPP: 0:2


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis