EXPERTENTIPP: Elias Exner / VfB Artern

– Foto: Sebastian Harbke

Der VfB Artern feierte zuletzt 3 Siege in Folge und befindet sich nun auf Tuchfühlung zu den Plätzen 12 und 13. Auch gegen Kölleda sollen weitere Punkte folgen. Mittelfeldspieler Elias Exner erwartet "ein ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für uns. Außerdem wollen wir das Hinspiel wieder gut machen, wo wir 4:0 verloren haben."