Expertentipp
– Foto: Christian Heilwagen

EXPERTENTIPP: Dorian Ader // SV Wacker 04 Bad Salzungen

Der 3. Spieltag der Landesklasse 3 steht an. Für den SV Wacker 04 Bad Salzungen geht's darum einen Derbysieg zu Hause zu veredeln.

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Barchfeld wartet auf Wacker und Torhüter Dorian Ader mit dem FSV 06 Ohratal ein echte Prüfstein. Denn die Gäste feierten zum Saisonstart zwei Siege in der Liga.

Der junge Keeper geht nach dem ersten Saisonsieg optimistisch ins Duell mit den starken Gästen: "Nach dem Derbysieg letzte Woche sind wir voller Motivation und wollen unbedingt die nächsten 3 Punkte einfahren. Uns erwartet mit Ohratal ein sehr starker Gegner, aber wir hatten eine gute Trainingswoche und sind bereit alles reinzuhauen!" Auch Meiningen, Sonneberg und Schweina-Gumpelstadt sagt er Heimsiege voraus. Auswärts traut er Gotha, Suhl und Hildburghausen einen Dreier zu. Das Quoten-Unentschieden tippt Dorian Ader zwischen Walldorf & Steinach.

DIE TIPPS VON DORIAN

Morgen, 13:30 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
13:30live

⚽ TIPP: 1:4

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
15:00live

⚽ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
15:00live

⚽ TIPP: 1:1

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
15:00

⚽ TIPP: 3:0

Morgen, 15:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Morgen, 15:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
15:00

⚽ TIPP: 4:2

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
15:00

⚽ TIPP: 2:3

André Hofmann