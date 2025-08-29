EXPERTENTIPP: Dorian Ader // SV Wacker 04 Bad Salzungen

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Barchfeld wartet auf Wacker und Torhüter Dorian Ader mit dem FSV 06 Ohratal ein echte Prüfstein. Denn die Gäste feierten zum Saisonstart zwei Siege in der Liga.

Der junge Keeper geht nach dem ersten Saisonsieg optimistisch ins Duell mit den starken Gästen: "Nach dem Derbysieg letzte Woche sind wir voller Motivation und wollen unbedingt die nächsten 3 Punkte einfahren. Uns erwartet mit Ohratal ein sehr starker Gegner, aber wir hatten eine gute Trainingswoche und sind bereit alles reinzuhauen!" Auch Meiningen, Sonneberg und Schweina-Gumpelstadt sagt er Heimsiege voraus. Auswärts traut er Gotha, Suhl und Hildburghausen einen Dreier zu. Das Quoten-Unentschieden tippt Dorian Ader zwischen Walldorf & Steinach.

DIE TIPPS VON DORIAN