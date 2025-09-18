EXPERTENTIPP: Dominik Bock // SV SCHOTT Jena

Allerdings tippt der Offensivspieler aus Aberglaube nicht die eigene Partie am Wochenende. Zwei Heimsiege, zwei Unentschieden und drei Auswärtssiege sagt der 30-Jährige voraus.

Zwar konnten wir Dominik keinen Tipp für das Duell gegen den SV 09 Arnstadt abgewinnen, aber seine Einschätzung zum Topspiel gibt er trotzdem ab: "Es wird ein Topspiel, in dem wir das Rückspiel der vergangenen Saison wieder gutmachen können und müssen. Wir werden mit Riesen-Selbstbewusstsein auftreten und werden versuchen die Leistung von letzten Wochenende zu bestätigen. Ich erwarte auf jeden Fall ein enges Spiel."

DIE TIPPS VON DOMINIK