Expertentipp
– Foto: Janine Volbert
EXPERTENTIPP: Dominik Bock // SV SCHOTT Jena
Nach dem historischen 10:0-Sieg bei Fahner Höhe wartet auf den SV SCHOTT Jena am 5. Spieltag die abwehrstärkste Mannschaft der Thüringenliga. Dominik Bock übernimmt den FuPa-Expertentipp.
Allerdings tippt der Offensivspieler aus Aberglaube nicht die eigene Partie am Wochenende. Zwei Heimsiege, zwei Unentschieden und drei Auswärtssiege sagt der 30-Jährige voraus.
Zwar konnten wir Dominik keinen Tipp für das Duell gegen den SV 09 Arnstadt abgewinnen, aber seine Einschätzung zum Topspiel gibt er trotzdem ab: "Es wird ein Topspiel, in dem wir das Rückspiel der vergangenen Saison wieder gutmachen können und müssen. Wir werden mit Riesen-Selbstbewusstsein auftreten und werden versuchen die Leistung von letzten Wochenende zu bestätigen. Ich erwarte auf jeden Fall ein enges Spiel."