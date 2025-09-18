 2025-09-18T06:43:20.841Z

Expertentipp
EXPERTENTIPP: Dominik Bock // SV SCHOTT Jena

Nach dem historischen 10:0-Sieg bei Fahner Höhe wartet auf den SV SCHOTT Jena am 5. Spieltag die abwehrstärkste Mannschaft der Thüringenliga. Dominik Bock übernimmt den FuPa-Expertentipp.

Allerdings tippt der Offensivspieler aus Aberglaube nicht die eigene Partie am Wochenende. Zwei Heimsiege, zwei Unentschieden und drei Auswärtssiege sagt der 30-Jährige voraus.

Zwar konnten wir Dominik keinen Tipp für das Duell gegen den SV 09 Arnstadt abgewinnen, aber seine Einschätzung zum Topspiel gibt er trotzdem ab: "Es wird ein Topspiel, in dem wir das Rückspiel der vergangenen Saison wieder gutmachen können und müssen. Wir werden mit Riesen-Selbstbewusstsein auftreten und werden versuchen die Leistung von letzten Wochenende zu bestätigen. Ich erwarte auf jeden Fall ein enges Spiel."

DIE TIPPS VON DOMINIK

Sa., 20.09.2025, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
12:30

KEIN TIPP

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
14:00live

⚽️ TIPP: 1:4

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
15:00

⚽️ TIPP: 2:3

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
15:00live

⚽️ TIPP: 3:3

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
15:00live

⚽️ TIPP: 1:0

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
15:00

⚽️ TIPP: 3:1

