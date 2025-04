EXPERTENTIPP: Denny Zier // TSV Bad Tennstedt

Denny Zier hat mit seinen Paraden schon so manchen Punkt für seine Mannschaft gesichert. Im bevorstehenden Abstiegskrimi gegen Auleben apelliert er an die Einstellung seiner Teamkollegen, damit am Ende der Saison der Klassenerhalt gefeiert werden kann: "Jeder muss wissen um was es geht, wir spielen zuhause und haben ein "Endspiel". Wenn wir unsere Stärken auf dem Platz bringen, stimmt mich das sehr zuversichtlich!"