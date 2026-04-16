 2026-04-15T12:16:22.084Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Denis Jäpel // FC Einheit Bad Berka

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse1 der 23. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Einheit Bad Berka.

von Fabian Göb · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Bastian Hubatsch

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Landesklasse 1
Denis Jäpel
Denis Jäpel

Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SV Ehrenhain möchte Denis Jäpel mit seinem FC Einheit den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen. Der Toptorjäger sieht auch in den anderen Spielen eher die Heimmannschaften mit der Nase vorn. Neben zwei Unentschieden in Stadtroda und Apolda sagt er noch zwei Auswärtssiege für Jena-Zwätzen und den SV Schmölln voraus. Auf allen anderen Plätzen rechnet Denis mit einem Sieg der Heimmannschaft.

DIE TIPPS VON DENIS:

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
15:00

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
15:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
15:00

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
14:00

⚽ TIPP: 2:1