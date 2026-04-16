EXPERTENTIPP: Denis Jäpel // FC Einheit Bad Berka

– Foto: Bastian Hubatsch

Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SV Ehrenhain möchte Denis Jäpel mit seinem FC Einheit den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen. Der Toptorjäger sieht auch in den anderen Spielen eher die Heimmannschaften mit der Nase vorn. Neben zwei Unentschieden in Stadtroda und Apolda sagt er noch zwei Auswärtssiege für Jena-Zwätzen und den SV Schmölln voraus. Auf allen anderen Plätzen rechnet Denis mit einem Sieg der Heimmannschaft.