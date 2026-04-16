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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Denis Jäpel // FC Einheit Bad Berka
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse1 der 23. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Einheit Bad Berka.
Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SV Ehrenhain möchte Denis Jäpel mit seinem FC Einheit den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen. Der Toptorjäger sieht auch in den anderen Spielen eher die Heimmannschaften mit der Nase vorn. Neben zwei Unentschieden in Stadtroda und Apolda sagt er noch zwei Auswärtssiege für Jena-Zwätzen und den SV Schmölln voraus. Auf allen anderen Plätzen rechnet Denis mit einem Sieg der Heimmannschaft.