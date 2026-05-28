EXPERTENTIPP: Darius Fauer // VfB Apolda

– Foto: Sandy Försterling

Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim FC Einheit Bad Berka möchte Darius mit seinem VfB ein echtes Ausrufezeichen setzen und den Tabellenführer stürzen. Auch auf den anderen Plätzen rechnet er zumeist mit Siegen in der Fremde. Nur den Mannschaften aus Ehrenhain und Schmölln traut er Heimsiege zu. In Zwätzen und Bad Lobenstein sagt Darius jeweils eine Punkteteilung voraus.