 2026-05-15T09:36:57.455Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Darius Fauer // VfB Apolda

In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 28. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom VfB Apolda.

von Fabian Göb · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sandy Försterling

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Landesklasse 1
Darius Fauer
Darius Fauer

Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim FC Einheit Bad Berka möchte Darius mit seinem VfB ein echtes Ausrufezeichen setzen und den Tabellenführer stürzen. Auch auf den anderen Plätzen rechnet er zumeist mit Siegen in der Fremde. Nur den Mannschaften aus Ehrenhain und Schmölln traut er Heimsiege zu. In Zwätzen und Bad Lobenstein sagt Darius jeweils eine Punkteteilung voraus.

DIE TIPPS VON DARIUS:

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
15:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
14:00

⚽ TIPP: 1:3

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
15:00

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
15:00

⚽ TIPP: 4:2

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
15:00

⚽ TIPP: 1:2

Heute, 18:30 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
18:30

⚽ TIPP: 1:2