Expertentipp

EXPERTENTIPP: Daniel Dittmar // VfR Bad Lobenstein

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 17. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom VfR Bad Lobenstein.

– Foto: Florian Wiechert

Daniel Dittmar

Mit einem 1:0 Heimerfolg möchte Daniel Dittmar, Kapitän des VfR Bad Lobenstein, mit seinem Verein einen weiteren wichtigen Dreier einfahren, um sich Stück für Stück vom Tabellenkeller zu distanzieren. Auf den anderen Plätzen rechnet der 27-jährige mit nur einem weiteren Heimsieg von Chemie Kahla, vier Auswärtssiegen und zwei Punkteteilungen in Stadtroda sowie in Rudolstadt.

DIE TIPPS VON DANIEL:

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913
SC 1903 Weimar
SC 1903 Weimar
14:00

⚽ TIPP: 2:4

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 Ehrenhain
SV Jena Zwätzen
SV Jena Zwätzen
14:00live

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad Berka
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL Gera
15:00live

⚽ TIPP: 3:4

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen Jena
1. FC Greiz
1. FC Greiz
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad Lobenstein
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht Eisenberg
14:00

⚽ TIPP: 1:0

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie Kahla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß Stadtroda
VfB Apolda
VfB Apolda
14:00

⚽ TIPP: 1:1

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit Rudolstadt
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT Jena
14:00

⚽ TIPP: 2:2