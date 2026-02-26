Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
EXPERTENTIPP: Daniel Dittmar // VfR Bad Lobenstein
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 17. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom VfR Bad Lobenstein.
Mit einem 1:0 Heimerfolg möchte Daniel Dittmar, Kapitän des VfR Bad Lobenstein, mit seinem Verein einen weiteren wichtigen Dreier einfahren, um sich Stück für Stück vom Tabellenkeller zu distanzieren. Auf den anderen Plätzen rechnet der 27-jährige mit nur einem weiteren Heimsieg von Chemie Kahla, vier Auswärtssiegen und zwei Punkteteilungen in Stadtroda sowie in Rudolstadt.