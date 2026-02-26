EXPERTENTIPP: Daniel Dittmar // VfR Bad Lobenstein

– Foto: Florian Wiechert

Mit einem 1:0 Heimerfolg möchte Daniel Dittmar, Kapitän des VfR Bad Lobenstein, mit seinem Verein einen weiteren wichtigen Dreier einfahren, um sich Stück für Stück vom Tabellenkeller zu distanzieren. Auf den anderen Plätzen rechnet der 27-jährige mit nur einem weiteren Heimsieg von Chemie Kahla, vier Auswärtssiegen und zwei Punkteteilungen in Stadtroda sowie in Rudolstadt.