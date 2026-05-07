EXPERTENTIPP: Colin Herbst // SV Wacker 04 Bad Salzungen

– Foto: Christian Heilwagen

Für Colin Herbst und den SV Wacker gegen es gegen Walldorf. Und der 21-jährige Verteidiger will den Spieltag mit einem Heimsieg und auf einen Nichtabstiegsplatz abschließen...

"Wir sind hochmotiviert und heiß darauf, die drei Punkte im Stadion zu lassen. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, weil wir im Abstiegskampf weiter nach oben klettern wollen. Mit einem Erfolg können wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.", so Colin mit Blick auf das Duell mit Walldorf. Drei weitere Heimsiege, ein Unentschieden und drei Auswärtssiege sagt der Wacker-Verteidiger noch voraus.

DIE TIPPS VON COLIN