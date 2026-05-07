 2026-05-06T12:44:31.715Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Colin Herbst // SV Wacker 04 Bad Salzungen

Der Abstiegskampf in der Landesklasse 3 spitzt sich mit dem 26. Spieltag weiter zu. Für Wacker Bad Salzungen wartet ein weiteres richtungsweisendes Duell.

von André Hofmann · Gestern, 23:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Heilwagen

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Landesklasse 3
Salzungen
Colin Herbst
Colin Herbst

Für Colin Herbst und den SV Wacker gegen es gegen Walldorf. Und der 21-jährige Verteidiger will den Spieltag mit einem Heimsieg und auf einen Nichtabstiegsplatz abschließen...

"Wir sind hochmotiviert und heiß darauf, die drei Punkte im Stadion zu lassen. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, weil wir im Abstiegskampf weiter nach oben klettern wollen. Mit einem Erfolg können wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.", so Colin mit Blick auf das Duell mit Walldorf. Drei weitere Heimsiege, ein Unentschieden und drei Auswärtssiege sagt der Wacker-Verteidiger noch voraus.

DIE TIPPS VON COLIN

Heute, 18:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
18:00

⚽ TIPP: 0:3

Heute, 18:30 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
18:30live

⚽ TIPP: 3:1

Morgen, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
13:30

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
15:00

⚽ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00

⚽ TIPP: 0:3

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
15:00live

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
15:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
15:00

⚽ TIPP: 1:2