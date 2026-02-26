Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
EXPERTENTIPP: Christopher Lehmann // FC Thüringen Weida
Bereits am Freitag eröffnet das Derby zwischen der BSG Wismut Gera und dem FC Thüringen Weida den 17. Spieltag der Thüringenliga.
Für Christopher Lehmann ein besonderes Spiel, denn der FCTW-Angreifer war in seiner Laufbahn schon zweimal für die Wismut aktiv. Am Freitagabend ruhen aber die alten Verbindungen...
Nach dem 5:4-Sieg im Hinspiel glaubt der zweitbeste Angreifer der laufenden Thüringenliga-Saison (11 Tore) diesmal an weniger Toren am Geraer Steg. Drei Punkte will #CL33 aber mit auf die Heimreise nehmen: "Am Freitagabend ist ein ganz besonderes Spiel mit großer Vorfreude für den Verein und das Umfeld. Für mich persönlich mit meiner Wismut-Vergangenheit natürlich nochmal eine ganz besondere Motivation. Ich hatte immer eine tolle Zeit in Gera und erinnere mich gern an die Zeit zurück. Das wird allerdings die 90 Minuten ausgeblendet. Wir wollen weiter an die Spitze Anschluss halten, Druck aufbauen und das geht nur über ein Derbysieg."