EXPERTENTIPP: Christopher Lehmann // FC Thüringen Weida

Bereits am Freitag eröffnet das Derby zwischen der BSG Wismut Gera und dem FC Thüringen Weida den 17. Spieltag der Thüringenliga.

– Foto: Julius Schwalenberg

Christopher Lehmann

Für Christopher Lehmann ein besonderes Spiel, denn der FCTW-Angreifer war in seiner Laufbahn schon zweimal für die Wismut aktiv. Am Freitagabend ruhen aber die alten Verbindungen...

Nach dem 5:4-Sieg im Hinspiel glaubt der zweitbeste Angreifer der laufenden Thüringenliga-Saison (11 Tore) diesmal an weniger Toren am Geraer Steg. Drei Punkte will #CL33 aber mit auf die Heimreise nehmen: "Am Freitagabend ist ein ganz besonderes Spiel mit großer Vorfreude für den Verein und das Umfeld. Für mich persönlich mit meiner Wismut-Vergangenheit natürlich nochmal eine ganz besondere Motivation. Ich hatte immer eine tolle Zeit in Gera und erinnere mich gern an die Zeit zurück. Das wird allerdings die 90 Minuten ausgeblendet. Wir wollen weiter an die Spitze Anschluss halten, Druck aufbauen und das geht nur über ein Derbysieg."

DIE TIPPS VON CL33

Morgen, 18:30 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
18:30

⚽ TIPP: 2:3

Sa., 28.02.2026, 13:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
13:30

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
14:00live

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
14:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
14:00live

⚽ TIPP: 3:2

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
13:00

⚽ TIPP: 2:1

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
14:00

⚽ TIPP: 1:3