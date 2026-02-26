EXPERTENTIPP: Christopher Lehmann // FC Thüringen Weida

– Foto: Julius Schwalenberg

Nach dem 5:4-Sieg im Hinspiel glaubt der zweitbeste Angreifer der laufenden Thüringenliga-Saison (11 Tore) diesmal an weniger Toren am Geraer Steg. Drei Punkte will #CL33 aber mit auf die Heimreise nehmen: "Am Freitagabend ist ein ganz besonderes Spiel mit großer Vorfreude für den Verein und das Umfeld. Für mich persönlich mit meiner Wismut-Vergangenheit natürlich nochmal eine ganz besondere Motivation. Ich hatte immer eine tolle Zeit in Gera und erinnere mich gern an die Zeit zurück. Das wird allerdings die 90 Minuten ausgeblendet. Wir wollen weiter an die Spitze Anschluss halten, Druck aufbauen und das geht nur über ein Derbysieg."

DIE TIPPS VON CL33

Morgen, 18:30 Uhr BSG Wismut Gera Wismut Gera FC Thüringen Weida FC Thüringen Weida 18:30 PUSH

⚽ TIPP: 2:3

Sa., 28.02.2026, 13:30 Uhr SV SCHOTT Jena SCHOTT Jena SV Borsch 1925 SV Borsch 1925 13:30 PUSH

⚽ TIPP: 3:1

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr SpVgg Geratal Geratal Bad Frankenhausen Bad Frankenhausen 14:00 live PUSH

⚽ TIPP: 1:2

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz FC Saalfeld FC Saalfeld 14:00 live PUSH